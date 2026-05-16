List of Diseases Caused by Alcohol : सिर्फ एकाध पैग और 60+ बीमारियों और विकारों का खतरा, यहां पूरी लिस्ट देखिए

List of Diseases Caused by Alcohol In Hindi : शराब की बोतलों पर एक लाइन में चेतावनी लिखी होती है। ये पढ़ने के लिए एक लाइन भर है लेकिन, इसका मतलब है कि शराब पीने से 60 से अधिक बीमारियों व विकारों का रिस्क रहता है। कई लोगों को ये भी लगता है कि शराब से सिर्फ कैंसर, हार्ट की बीमारी होती है। जबकि, ये लिस्ट और भी लंबी है। इस लिस्ट को देखने के बाद समझ आ जाएगा कि सिर्फ एक पैग भी कितना खतरनाक है।