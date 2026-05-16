List of Diseases Caused by Alcohol : सिर्फ एकाध पैग और 60+ बीमारियों और विकारों का खतरा, यहां पूरी लिस्ट देखिए

Diseases Caused by Alcohol | प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo- Gemini AI
List of Diseases Caused by Alcohol In Hindi : शराब की बोतलों पर एक लाइन में चेतावनी लिखी होती है। ये पढ़ने के लिए एक लाइन भर है लेकिन, इसका मतलब है कि शराब पीने से 60 से अधिक बीमारियों व विकारों का रिस्क रहता है। कई लोगों को ये भी लगता है कि शराब से सिर्फ कैंसर, हार्ट की बीमारी होती है। जबकि, ये लिस्ट और भी लंबी है। इस लिस्ट को देखने के बाद समझ आ जाएगा कि सिर्फ एक पैग भी कितना खतरनाक है।
शराब के सेवन से शरीर को होने वाले नुकसान पर मेडिकल जर्नल 'Addiction' में प्रकाशित एक व्यापक वैश्विक समीक्षा (Global Review) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के ICD-11 (International Classification of Diseases) डेटाबेस के अनुसार, अल्कोहल सीधे तौर पर 62 विभिन्न प्रकार की बीमारियों और शारीरिक चोटों के लिए जिम्मेदार है।
न्यूरोसाइंसन्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से कई बीमारियां '100% Alcohol-Attributable' हैं, यानी अगर दुनिया में शराब न हो, तो इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। ये बीमारी शराब के अंदर जाते ही शुरू हो जाती हैं और जैसे आप इससे तौबा करते लेते हैं उसके कुछ घंटों के बाद ही इसके अच्छे संकेत भी अंदरूनी तौर पर होने लगते हैं।
जवाब- अक्सर लोग इस तरह का सवाल गूगल पर सर्च करते हैं। शराब मुंह, फेफड़े, लिवर, किडनी से लेकर दिमाग… हर अंग के लिए नुकसानदायक है। शरीर के अंदर जाते ही ये अंगों को डैमेज करना शुरू कर देता है।
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