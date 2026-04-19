Liver Cancer Treatment : लिवर कैंसर का 10 लाख का इलाज सिर्फ 5 हजार में, महिला डॉक्टर ने बनाई सस्ती ‘दवा’

डॉ. शुक्ला ने शायद इलाज के खर्च के दर्द को समझा होगा! इसलिए तो उन्होंने मेड इन इंडिया दवा तैयार किया है। ये दुनिया का सबसे सस्ता इलाज है। ये इनोवेशन "Transarterial Radionuclide Therapy, Rhenium-188 microspheres" की मदद से काम करती है। ये छोटे-छोटे कण शरीर के अंदर जाकर सीधे लिवर ट्यूमर पर असर करते हैं, जिससे कैंसर सेल्स खत्म होते हैं। साथ ही लिवर व आसपास के हेल्दी टिश्यू सुरक्षित रहते हैं।