कोरोना नहीं, इस महामारी से हुई थीं 20 करोड़ मौतें; जानिए दुनिया की 6 महामारियों में कितनी मौतें हुईं

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। लेख में दिए गए आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (Africa CDC) और अन्य प्रमाणिक ऐतिहासिक व चिकित्सा अध्ययनों की आधिकारिक रिपोर्टों पर आधारित हैं। यह सामग्री किसी भी प्रकार की पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। अपनी सेहत या किसी भी बीमारी के लक्षणों से जुड़े किसी भी सवाल के लिए हमेशा अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से परामर्श जरूर लें।