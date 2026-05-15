40% लोगों में पाई गई हड्डियों की साइलेंट बीमारी, बढ़ सकता है फ्रैक्चर का खतरा, ऑर्थोपेडिक ने बताए इसके शुरुआती संकेत

ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉ. अजय शर्मा के मुताबिक, “ऑस्टियोपीनिया को लोग अक्सर सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यह भविष्य में गंभीर बोन डिजीज का संकेत हो सकता है।” रिसर्च के अनुसार मेनोपॉज (Menopause) के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन (Estrogen) कम होने लगता है, जिससे हड्डियां तेजी से कमजोर हो सकती हैं। यही वजह है कि 50 साल से ऊपर की हर दूसरी महिला में फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है।