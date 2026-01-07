हड्डी के मरीजों को राहत, आयुष्मान भारत योजना में फिर शुरू हुआ टोटल हिप-नी रिप्लेसमेंट

आर्थोपीडिक विभाग में पुराने रेट पर वेंडर सप्लाई करने से मना कर रहे थे, इसलिए हिप-नी रिप्लेसमेंट एक साल से ज्यादा समय तक बंद रहा। कई बार कार्डियोलॉजी विभाग में भी सामानों की सप्लाई नहीं होने से एंजियोप्लास्टी बंद हो जाती है। रेडियो डायग्नोसिस विभाग में डीएसए मशीन में लगने वाले सामानों की सप्लाई बंद होने से मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है। बंद मशीन ठीक नहीं हो पा रही है, क्योंकि मशीन का जीवन खत्म हो गया है।