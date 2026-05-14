खून में बढ़ रहा Lipoprotein(a) फैट बन सकता है हार्ट डिजीज और स्ट्रोक की वजह, रिसर्च में दावा

रिसर्च में 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के ब्लड सैंपल का अध्ययन किया गया। करीब 4 साल तक लोगों की हेल्थ को ट्रैक किया गया। स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों में Lp(a) का स्तर सबसे ज्यादा था। उनमें हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा लगभग 30% ज्यादा था। दिल से जुड़ी मौत का खतरा करीब 50% तक बढ़ गया। स्ट्रोक का खतरा लगभग 65% ज्यादा पाया गया। हालांकि रिसर्च में यह भी सामने आया कि हाई Lp(a) का सीधा संबंध हार्ट अटैक से उतना मजबूत नहीं दिखा, लेकिन स्ट्रोक और अन्य दिल की बीमारियों का खतरा जरूर बढ़ा।