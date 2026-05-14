हर समय थकान रहना हो सकता है Chronic Fatigue Syndrome का संकेत, फिजिशियन ने बताए 5 लक्षण

Chronic Fatigue Syndrome Symptoms: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में थकान महसूस होना आम बात है। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां, कम नींद और तनाव की वजह से लोग अक्सर खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन अगर यह थकान लगातार बनी रहे, आराम करने के बाद भी दूर न हो और हर समय शरीर में कमजोरी महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार यह क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम (Chronic Fatigue Syndrome - CFS) जैसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है।