Ice Bath Trend : गर्मी से राहत के लिए आइस बाथ ट्रेंड फॉलो करने से पहले जानिए ये बातें, शरीर पर पड़ सकता है बुरा असर

National Library of Medicine के अनुसार, हमारा शरीर गर्मी में होता है, तो नसें फैली होती हैं। जैसे ही आप अचानक बर्फीले पानी में जाते हैं, नसें एक सेकंड में सिकुड़ जाती हैं। इससे ब्लड प्रेशर अचानक इतना बढ़ जाता है कि दिल की धड़कन रुक सकती है। लू के दौरान शरीर पहले से ही अपना तापमान कंट्रोल करने के लिए जूझ रहा होता है। ऐसे में बर्फ का पानी शरीर के थर्मोस्टेट को बिगाड़ देता है, जिससे इंसान बेहोश हो सकता है। अचानक ठंडे पानी के संपर्क में आने से सांस अनियंत्रित हो जाती है, जिससे फेफड़ों में दिक्कत आ सकती है।