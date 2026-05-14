Vitamin B12 और कैंसर के बीच क्या है कनेक्शन, जानिए ये विटामिन कब पहुंचाता है नुकसान

रिसर्च के अनुसार, जरूरी नहीं कि विटामिन B12 कैंसर का कारण हो। कई बार यह सिर्फ एक संकेत (Indicator) होता है। अगर कोई व्यक्ति सप्लीमेंट नहीं ले रहा है, फिर भी उसके खून में B12 का लेवल बहुत हाई है, तो यह लिवर की बीमारी या शरीर में पनप रहे किसी ट्यूमर का इशारा भी हो सकता है। कैंसर सेल्स बहुत तेजी से बढ़ती हैं और उन्हें बढ़ने के लिए विटामिन B12 की जरूरत होती है। ज्यादा सप्लीमेंट लेने से उन्हें अनजाने में 'ईंधन' मिल सकता है।