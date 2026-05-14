Endothelial Dysfunction है हार्ट अटैक का शुरूआती कारण, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताई इससे जुड़ी बातें

डॉक्टर गुप्ता के अनुसार, शुरुआती स्टेज में यह समस्या पूरी तरह कंट्रोल की जा सकती है। इसके लिए रोजाना एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, धूम्रपान से दूरी, अच्छी नींद और तनाव कम करना बेहद जरूरी है। फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी फैट वाली चीजें ब्लड वेसल्स को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। वहीं नियमित वॉक और योग से खून का बहाव बेहतर होता है। दिल की बीमारी अचानक नहीं होती, शरीर पहले से संकेत देता रहता है। जरूरत सिर्फ उन संकेतों को समय रहते समझने की है।