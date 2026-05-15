नेशनल हेल्थ मिशन ने बताया पिज्जा-बर्गर और समोसे में छिपा है कितना फैट, खाने में 10% तेल कम करने के फायदे भी गिनाए

Reduce Oil for Healthy Life: नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) उत्तर प्रदेश "संतुलित तेल, सुरक्षित जीवन!" के लक्ष्य के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। इस सोशल पोस्ट में बताया गया है कि कैसे छोटे-छोटे दिखने वाले स्नैक्स हमारे शरीर में तेल और कैलोरी भर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम अपनी रोज की डाइट में सिर्फ 10% तेल कम कर दें, तो कई बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे पसंदीदा स्नैक्स जैसे समोसा, कचौड़ी और बर्गर में फैट की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि वह सीधे हमारे दिल पर हमला करती है। आइए जानते हैं कि आपके किस फेवरेट फूड में कितना तेल छिपा है।