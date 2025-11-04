पिज्जा, बर्गर, पैक्ड फूड खाने वाले हो जाएं ALERT, खबर पढ़कर अभी छोड़ देंगे ये बुरी आदत

MP News: यदि आप लंच और डिनर में पिज्जा, पास्ता, बर्गर, इंस्टेंट नूडल्स, सूप, रेडी टू ईट मील्स और पैक्ड स्नैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भविष्य में क्रॉनिक डायजेस्टिव कैंसर और गंभीर हृदय रोगी हो सकते हैं। एम्स और गांधी मेडिकल कालेज की एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में 35 से 50 साल के बीच के लोगों में डायजेस्टिव कैंसर और हृदय रोग के मामले बढ़े हैं। जरूरत से ज्यादा डीप फ्राइड व अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड्स का सेवन धूम्रपान जितना ही खतरनाक हैं। इनका शरीर पर धीरे-धीरे असर होता है। जब तक रोग का पता चलता है तब तक स्थिति गंभीर हो चुकी होती है। अध्ययन बताती है कि महानगरों में युवाओं में कोलोरेक्टल यानी आंत के कैंसर की वृद्धि दर तेज हो रही है। इसकी वजह अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा इस्तेमाल है। चिकित्सकों का सुझाव है कि खाद्य उत्पादों की लेबलिंग में पारदर्शिता हो।