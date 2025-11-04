‘श्रीहरि’ से मिलने पहुंचे महाकालेश्वर, लौटाया सृष्टि का भार, महाकाल की सवारी में उमड़ा भक्तों का सैलाब

MP News: महाकालेश्वर सोमवार देर रात श्रीहरि से मिलने पहुंचे। चांदी की पालकी में सवार होकर भक्तों का हाल पूछने निकली महाकाल की सवारी की परम्परा जहां शाम 4 बजे निभाई गई। वहीं वैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर निकलने वाली महाकाल की हरिहर मिलन की सवारी देर रात 11 बजे निकाली गई। मंदिर समिति के बैंड बाजे की धुनों और लाखों भक्तों के जयकारे के बीच हरिहर मिलन सवारी निकाली गई। बता दें कि कार्तिक सोमवार और वैकुंठ चतुर्दशी के संयोग के कारण एक ही दिन में दो बार वो भी सात घंटे के अंतराल में महाकाल की दो सवारियां निकाली गईं।