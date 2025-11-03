कब शुरू हुई महाकाल की सवारी? सिंधिया-होलकर वंश ने दिया ‘भव्य स्वरूप’, जानिए उज्जैन की इस अनंत आस्था की कहानी

आज की खास हो चली महाकाल की सवारी को लेकर मंदिर के पुजारी आशीष पुजारी कहते हैं कि, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष से बाबा महाकाल प्रत्येक सोमवार को नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, आज बाबा का सोमवार भी है, दूसरा आज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने सृष्टि का, ब्रह्मांड का भार फिर से भगवान विष्णु को सौंपा था। तो आज भी महाकाल बाबा रात में विष्णु को ये भार वापस सौपने जा रहे हैं। वहीं आज प्रदोष भी है। शिवजी के प्रदोष होने के कारण महाकाल की सवारी का महत्व और भी बढ़ गया है। मंदिर समिति, उसके कर्मचारी, पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार भी इस परम्परा को सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तैयारी करते हैं। बाकायदा प्लान बनाकर इस परम्परा को संयुक्त व्यवस्था के तहत निभाया जाता है। पालकी और मूर्ति की रक्षा का दायित्व मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों का रहता है। वे पालकी के साथ चलते हैं।