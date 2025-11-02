SUMAN SAKHI से मातृत्व की राहें आसान, लेकिन चुनौतियों से जूझ रही ‘डिजिटल दाई’

मातृ एवं शिशु की सेहत को डिजिटल रूप में सशक्त करने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार की 'Suman Sakhi' चैटबॉट की पहल रंग ला रही है। जो व्हाट्सऐप पर महिलाओं से सीधा संवाद कर रहा है। सरकार के सुरक्षित मातृत्व आश्वासन(SUMAN) कार्यक्रम से जुड़ा यह चैटबॉट, अब स्वास्थ्य केंद्र जाने से पहले ही प्राथमिक जानकारी और सलाह उपलब्ध करवा रहा है। patrika.com ने AI बेस्ड इस मातृत्व स्वास्थ्य सेवा का लाभ पाने की प्रक्रिया जानने के लिए जब Suman sakhi से खुद बात की तो, ये अनुभव बड़ा ही रोचक रहा… चैट शुरू करते ही सुमन सखी ने कहा… नमस्ते! मध्यप्रदेश के सुमन सखी चैटबॉट-सुरक्षित मातृत्व आश्वासन में आपका स्वागत है…इस बातचीत के साथ ही और बताए अपने सारे काम… साथ में आया ऑप्शन- मुख्य मेन्यू… अगर आप भी हैं महिला और मातृत्व के सुख की ओर कदम बढ़ा रही हैं, तो ये खबर आपके काम की है…