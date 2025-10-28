उज्जैन में सपनों का प्लेन, दो भाइयों ने खरीदा असली हवाई जहाज, कबाड़ से बनेगा कमाल का ‘लग्जरी होटल’

जो विमान उज्जैन की शान बनने जा रहा है, उसका अपना गौरवशाली इतिहास है। वह यही एवरो VT-EAV है जिसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खरीदा था। इस विमान को उन्होंने एचसीएल को दिया था। इसके बाद 1991 में इसे बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) के हवाले कर दिया गया। बीएसएफ इस विमान का उपयोग मेडिकल इमरजेंसी में जवानों को लाने ले जाने के लिए करती थी। 2009 तक यह विमान सेवा में रहा, लेकिन तकनीकी सीमाओं के कारण इसे बाद में कबाड़ घोषित कर दिया गया। नीलामी में 40 लाख रुपए में इस विमान को कुशवाह भाइयों ने खरीद लिया।