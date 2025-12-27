आज फिर याद आए गालिब: मिर्जा गालिब से क्या गुफ्तगू करते होंगे मंटो

उर्दू के मशहूर लेखक किशन चंदर ने मंटो की मौत पर लिखा था-"जिस दिन मंटो से मेरी पहली मुलाकात हुई, उस रोज मैं दिल्ली में था। जिस रोज़ वह मरा है,उस रोज़ भी मैं दिल्ली में मौजूद हूं। उसी घर में हूं, जिसमें चौदह साल पहले वह मेरे साथ पंद्रह दिन के लिए रहा था। घर के बाहर वही बिजली का खंभा है, जिसके नीचे हम पहली बार मिले थे। वह ग़रीब साहित्यकार था। वह मंत्री नहीं था कि कहीं झंडा उसके लिए झुकता। आज दिल्ली में मिर्जा ग़ालिब पिक्चर चल रही है। इसकी कहानी इसी दिल्ली में, मोरी गेट में बैठ कर मंटो ने लिखी थी।" किशन चंदर भी मंटो के साथ आल इंडिया रेडियो में काम करते थे। किशन चंदर तीस हजारी के पास भार्गव लेन में रहा करते थे। दिल्ली में मंटो ने रेडियो नाटक लिखे। कुल मिलाकर, मंटो की दिल्ली वाली यादें संघर्ष की हैं, और चंदर ने उन्हें अमर बनाया।