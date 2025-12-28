एमपी के इस शहर में टूरिस्टों का सैलाब, 3 दिन में पहुंचे 5.50 लाख लोग

Ujjain- सन 2025 विदाई की बेला में है और 2026 का साल हमारी चौखट पर आ चुका है। ऐसे में हर कोई मस्ती मूड में है। लोग घूमने के लिए निकल पड़े हैं। भक्ति भावना बढ़ने की वजह से धर्मस्थलों पर भी टूरिस्ट की भीड़ लग रही है। ऐसे में महाकाल की नगरी उज्जैन में तो पैर रखने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। हाल ये है कि पिछले 3 दिनों में यहां 5.50 लाख लोग पहुंच चुके हैं। रविवार को भी महाकाल मंदिर भक्तों से पटा रहा। न्यू इयर के अवसर पर यहां करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन एक्शन मोड में आ चुका है।