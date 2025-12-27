IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ी मैदान में उतरे तो पिच उखाड़ देंगे नागा साधु, होगा बॉयकॉट

ipl demo pic (Image: Social media)
IPL- बांग्लादेश में दो हिन्दुओं की बर्बर हत्या की देशभर में उग्र प्रतिक्रिया हो रही है। पूरे देश में इसके विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार पर बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। एमपी में भी लोग सड़क पर उतरे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किए जा रहे जुल्मों के खिलाफ अब संतों ने भी आक्रोश जताया है। उज्जैन में संतों ने IPL में बांग्लादेशी क्रिकेटरों को खिलाने पर पिच उखाड़ने की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि जैसे पहले पाकिस्तान टीम का विरोध करते हुए स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिकों ने पिच खोद दी थी वैसे ही अब बांग्लादेशियों के खिलाफ नागा साधु यह काम करेंगे।
बांग्लादेश के खिलाफ उज्जैन के साधु-संतों ने खूब गुस्सा जताया। ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के गादीपति महावीर नाथ, रामादल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रामेश्वर दास, महंत विशाल दास आदि संतों ने हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश पर सख्त एक्शन लेने की मांग का समर्थन किया।
संतों ने IPL में किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को नहीं खेलने देने की स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि छोटा सा देश हमें आंख दिखाए और आईपीएल में उनके खिलाडी को करोड़ों रुपए देकर क्रिकेट खिलाकर हम उनकी झोली भरें, अब ये नहीं चलेगा। बांग्लादेश के क्रिकेटर का बहिष्कार किया जाएगा, उनको यहां से भगाया जाएगा।
रामादल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रामेश्वर दास और महंत विशाल दास ने भी बांग्लादेश का विरोध किया। महंत रामेश्वर दास ने कहा कि हिन्दुस्तान में क्रिकेटरों की कमी नहीं है। उन्होंने पीएम से बांग्लादेश पर सख्त एक्शन लेने की भी अपील की। महंत विशाल दास ने कहा कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को खिलानेवालों पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। बांग्लादेश से भी मैच नहीं खेलना चाहिए।
साधु संतों ने अखिल भारतीय संत समिति के तत्वावधान में बांग्लादेशी क्रिकेटरों का विरोध करने की बात कही। संतों ने कहा कि बांग्लादेशी क्रिकेटरों का सड़कों पर विरोध करेंगे। मैच नहीं होने देंगे। जैसे पाकिस्तान टीम के विरोध में पिच खोदी गई थी वैसा ही इस बार भी होगा। नागा साधु संत पिच उखाड़कर फेंक देंगे।
बता दें कि IPL 2026 में बांग्लादेश के दिग्गज क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान मैदान में उतर सकते हैं। वे KKR टीम में हैं। मुस्तफिजुर रहमान को टीम ने 9.2 करोड़ में खरीदा है
