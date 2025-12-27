27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ी मैदान में उतरे तो पिच उखाड़ देंगे नागा साधु, होगा बॉयकॉट

IPL- बांग्लादेश के खिलाफ उज्जैन में साधु-संतों ने गुस्सा जताया, पिच खोदने की दी चेतावनी

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

deepak deewan

Dec 27, 2025

ipl

ipl demo pic (Image: Social media)

IPL- बांग्लादेश में दो हिन्दुओं की बर्बर हत्या की देशभर में उग्र प्रतिक्रिया हो रही है। पूरे देश में इसके विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार पर बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। एमपी में भी लोग सड़क पर उतरे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किए जा रहे जुल्मों के खिलाफ अब संतों ने भी आक्रोश जताया है। उज्जैन में संतों ने IPL में बांग्लादेशी ​क्रिकेटरों को खिलाने पर पिच उखाड़ने की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि जैसे पहले पाकिस्तान टीम का विरोध करते हुए स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिकों ने पिच खोद दी थी वैसे ही अब बांग्लादेशियों के खिलाफ नागा साधु यह काम करेंगे।

बांग्लादेश के खिलाफ उज्जैन के साधु-संतों ने खूब गुस्सा जताया। ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के गादीपति महावीर नाथ, रामादल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रामेश्वर दास, महंत विशाल दास आदि संतों ने हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश पर सख्त एक्शन लेने की मांग का समर्थन किया।

संतों ने IPL में किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को नहीं खेलने देने की स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि छोटा सा देश हमें आंख दिखाए और आईपीएल में उनके खिलाडी को करोड़ों रुपए देकर क्रिकेट खिलाकर हम उनकी झोली भरें, अब ये नहीं चलेगा। बांग्लादेश के क्रिकेटर का बहिष्कार किया जाएगा, उनको यहां से भगाया जाएगा।

रामादल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रामेश्वर दास और महंत विशाल दास ने भी बांग्लादेश का विरोध किया। महंत रामेश्वर दास ने कहा कि हिन्दुस्तान में क्रिकेटरों की कमी नहीं है। उन्होंने पीएम से बांग्लादेश पर सख्त एक्शन लेने की भी अपील की। महंत विशाल दास ने कहा कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को खिलानेवालों पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। बांग्लादेश से भी मैच नहीं खेलना चाहिए।

नागा साधु संत पिच उखाड़कर फेंक देंगे

साधु संतों ने अखिल भारतीय संत समिति के तत्वावधान में बांग्लादेशी क्रिकेटरों का विरोध करने की बात कही। संतों ने कहा कि बांग्लादेशी क्रिकेटरों का सड़कों पर विरोध करेंगे। मैच नहीं होने देंगे। जैसे पाकिस्तान टीम के विरोध में पिच खोदी गई थी वैसा ही इस बार भी होगा। नागा साधु संत पिच उखाड़कर फेंक देंगे।

बांग्लादेश के दिग्गज क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान KKR में

बता दें कि IPL 2026 में बांग्लादेश के दिग्गज क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान मैदान में उतर सकते हैं। वे KKR टीम में हैं। मुस्तफिजुर रहमान को टीम ने 9.2 करोड़ में खरीदा है

ये भी पढ़ें

एमपी में बना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे लोकार्पण
भोपाल
CM Mohan Yadav will inaugurate Dhawari Cricket Stadium in Satna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आईपीएल नीलामी 2026

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Dec 2025 05:47 pm

Published on:

27 Dec 2025 05:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ी मैदान में उतरे तो पिच उखाड़ देंगे नागा साधु, होगा बॉयकॉट

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जूना अखाड़े के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी, लिखा- 'एक महीने में अल्लाह से मिलवाएंगे'

mahant mohan bharti
उज्जैन

कक्षा 5वीं और 8वीं का वार्षिक परीक्षा टाइम टेबल जारी, देखें List

MP Board exam
उज्जैन

किसने की थी राजा की हत्या ? परिवार ने जानने के लिए कराया तांत्रिक अनुष्ठान

Raja Raghuvanshi murder case
उज्जैन

एमपी के इस शहर में अडानी ग्रुप करेगा 1500 करोड़ रुपए का निवेश

UJJAIN
उज्जैन

लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर किए वायरल, जमकर हुआ बवाल

crime
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.