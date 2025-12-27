IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ी मैदान में उतरे तो पिच उखाड़ देंगे नागा साधु, होगा बॉयकॉट

IPL- बांग्लादेश में दो हिन्दुओं की बर्बर हत्या की देशभर में उग्र प्रतिक्रिया हो रही है। पूरे देश में इसके विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार पर बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। एमपी में भी लोग सड़क पर उतरे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किए जा रहे जुल्मों के खिलाफ अब संतों ने भी आक्रोश जताया है। उज्जैन में संतों ने IPL में बांग्लादेशी ​क्रिकेटरों को खिलाने पर पिच उखाड़ने की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि जैसे पहले पाकिस्तान टीम का विरोध करते हुए स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिकों ने पिच खोद दी थी वैसे ही अब बांग्लादेशियों के खिलाफ नागा साधु यह काम करेंगे।