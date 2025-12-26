जूना अखाड़े के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी, लिखा- ‘एक महीने में अल्लाह से मिलवाएंगे’

महंत मोहन भारती के मोबाइल पर 24 दिसंबर को +8210 57626586 नंबर से धमकी भरे मैसेज आए। मैसेज में लिखा है- 'मोहन भारती तुम कितने बड़े बाबा हो हिन्दुओं के, तुम जब से जूना अखाड़े के अध्यक्ष बने हो मुसलमानों के लिए बहुत उल्टा-सीधा बोलते हो। तुम जब से मध्य प्रदेश उज्जैन क्षेत्र में आए हो, बहुत बोलते हो, हमारी बिरादरी के बारे में तुमने, हमारे बारे में बोलकर अपनी मौत को दावत दी है। एक महीने के अंदर तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम जहां भी रहोगे, ढूंढकर मौत के घाट उतार दिए जाओगे। देखते हैं तुम्हें कौन बचाएगा। तुम जितना बच सकते हो बच लो। तुम्हारी जिंदगी का अब अंत आ चुका है, तुमने बहुत बोल लिया। मुसलमान के खिलाफ अब तुम्हारी बोलती बंद करके ही रहेंगे और तुम यह जो शिवरात्रि का प्रोग्राम तराना में हिंदू एकता दिखाने के लिए कर रहे हो, इसको कैंसिल कर दो। वरना यह प्रोग्राम देखने लायक नहीं बचोगे।