जूना अखाड़े के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी, लिखा- ‘एक महीने में अल्लाह से मिलवाएंगे’

mahant mohan bharti (सोर्स- महंत मोहन भारती फेसबुक पेज)
mp news: मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के तराना में स्थित तिलभांडेश्वर प्राचीन मंदिर के महंत और पंचदशनाम जूना अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत मोहन भारती को जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात नंबर से उनके व्हाट्सएप पर एक धमकी भरा मैसेज भेजा गया है जिसमें मुसलमानों के खिलाफ बोलने और हिंदू धर्म का प्रचार करने के आरोप लगाते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद महंत मोहन भारती ने पुलिस और साइबर सेल में शिकायत की है साथ ही सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर कार्रवाई का आग्रह भी किया है।
महंत मोहन भारती के मोबाइल पर 24 दिसंबर को +8210 57626586 नंबर से धमकी भरे मैसेज आए। मैसेज में लिखा है- 'मोहन भारती तुम कितने बड़े बाबा हो हिन्दुओं के, तुम जब से जूना अखाड़े के अध्यक्ष बने हो मुसलमानों के लिए बहुत उल्टा-सीधा बोलते हो। तुम जब से मध्य प्रदेश उज्जैन क्षेत्र में आए हो, बहुत बोलते हो, हमारी बिरादरी के बारे में तुमने, हमारे बारे में बोलकर अपनी मौत को दावत दी है। एक महीने के अंदर तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम जहां भी रहोगे, ढूंढकर मौत के घाट उतार दिए जाओगे। देखते हैं तुम्हें कौन बचाएगा। तुम जितना बच सकते हो बच लो। तुम्हारी जिंदगी का अब अंत आ चुका है, तुमने बहुत बोल लिया। मुसलमान के खिलाफ अब तुम्हारी बोलती बंद करके ही रहेंगे और तुम यह जो शिवरात्रि का प्रोग्राम तराना में हिंदू एकता दिखाने के लिए कर रहे हो, इसको कैंसिल कर दो। वरना यह प्रोग्राम देखने लायक नहीं बचोगे।
महंत मोहन भारती मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के तराना में स्थित रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित तिलभांडेश्वर प्राचीन मंदिर के महंत हैं। इसके अलावा वे उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की स्वार तहसील के मिलक थाना क्षेत्र स्थित पीपलीधाम देवी मंदिर के भी महंत हैं। इसके साथ ही वो पंचदशनाम जूना अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। ये पहली बार नहीं है जब महंत मोहन भारती को इस तरह से जान से मारने की धमकी मिली है। इससे पहले दो बार और उन्हें जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। कुछ दिन पहले मंदिर की दान पेटी में एक धमकी भरा पत्र मिला था उसमे भी महंत को जान से मारने की धमकी दी गई थी।
