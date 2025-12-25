किसने की थी राजा की हत्या ? परिवार ने जानने के लिए कराया तांत्रिक अनुष्ठान

Raja Raghuvanshi murder case (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News: साल 2025 में राजा रघुवंशी और सोनम की मर्डर मिस्ट्री इंदौर के साथ पूरे देश के लिए चर्चा का विषय रही। उज्जैन भी इसको लेकर चर्चा में आया। जून-2025, इसी महीने राजा की आत्म शांति के लिए परिजन ने उज्जैन सिद्धवट घाट पर पिंड दान किया वहीं मौत के खुलासे से पहले, उनकी जानकारी लेने के लिए शहर में तंत्र क्रिया हुई।
12 जून, इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में उज्जैन में तंत्र अनुष्ठान कराने का मामला सामने आया। महंत रामेश्वरदास ने बताया था कि 28 मई को राजा का रिश्तेदार उनके पास पहुंचा था। रामेश्वरदास ने राजा के कपड़े व फोटो मंगवाकर विशेष तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया था।
पांच दिन की तंत्र साधना के बाद राजा का शव मिला और अनुष्ठान बंद कर दिया गया। इसके अलावा 13 जून को राजा के भाई व सोनम के भाई उज्जैन आए और राजा की आत्मशांति के लिए पिंडदान किया। सोनम के भाई गोविंद ने कहा, सोनम दोषी है तो फांसी होना चाहिए। इसी दिन राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य अर्चना मजूमदार ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने राजा रघुवंशी हत्याकांड पर चिंता जताते हुए कहा, ऐसी घटनाओं की का चार्ज दिया। डॉ. पटेल ढोल के साथ पदभार संभालने पहुंचे। दो दिन बाद डॉ. संगीता पलसानिया को सीएस का चार्ज दे दिया।
