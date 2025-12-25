25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

उज्जैन

किसने की थी राजा की हत्या ? परिवार ने जानने के लिए कराया तांत्रिक अनुष्ठान

Year Ender 2025: 12 जून, इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में उज्जैन में तंत्र अनुष्ठान कराने का मामला सामने आया।

उज्जैन

image

Astha Awasthi

Dec 25, 2025

Raja Raghuvanshi murder case

Raja Raghuvanshi murder case (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: साल 2025 में राजा रघुवंशी और सोनम की मर्डर मिस्ट्री इंदौर के साथ पूरे देश के लिए चर्चा का विषय रही। उज्जैन भी इसको लेकर चर्चा में आया। जून-2025, इसी महीने राजा की आत्म शांति के लिए परिजन ने उज्जैन सिद्धवट घाट पर पिंड दान किया वहीं मौत के खुलासे से पहले, उनकी जानकारी लेने के लिए शहर में तंत्र क्रिया हुई।

12 जून, इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में उज्जैन में तंत्र अनुष्ठान कराने का मामला सामने आया। महंत रामेश्वरदास ने बताया था कि 28 मई को राजा का रिश्तेदार उनके पास पहुंचा था। रामेश्वरदास ने राजा के कपड़े व फोटो मंगवाकर विशेष तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया था।

आत्मशांति के लिए पिंडदान

पांच दिन की तंत्र साधना के बाद राजा का शव मिला और अनुष्ठान बंद कर दिया गया। इसके अलावा 13 जून को राजा के भाई व सोनम के भाई उज्जैन आए और राजा की आत्मशांति के लिए पिंडदान किया। सोनम के भाई गोविंद ने कहा, सोनम दोषी है तो फांसी होना चाहिए। इसी दिन राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य अर्चना मजूमदार ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने राजा रघुवंशी हत्याकांड पर चिंता जताते हुए कहा, ऐसी घटनाओं की का चार्ज दिया। डॉ. पटेल ढोल के साथ पदभार संभालने पहुंचे। दो दिन बाद डॉ. संगीता पलसानिया को सीएस का चार्ज दे दिया।

क्राइम एंड एक्शन के ये मामले भी चर्चा में रहे

  • 4 जून, केसरबाग में तड़के चार बजे बाइक चोरी करने आए चार-पांच बदमाशों से दंपती भिड़ गए। गोलियां दागी।
  • 5 जून, शहीद पार्क दरगाह गारमेंट के व्यापारी शाहउद्दीन कुरैशी और भाइयों पर रिश्तेदार फिरोज खान ने 1 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगया। केस दर्ज हुआ।
  • 12 जून, पुलिस ने लूट और चोरी के मोबाइल बेचने के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इरशाद मंसूरी को हिरासत में लिया। उससे 7 लाख के 150 मोबाइल जब्त किए।
  • 17 जून, कांग्रेस नेता असलम लाला सहित उसकी पहली पत्नी और बहन पर फर्जी वसीयत तैयार कर धोखाधड़ी करने का केस दर्ज हुआ।
  • 17 जून, उम्र से आए नफीस ने कान्हा बनकर छात्रा से दोस्ती करने व धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया। विष्णुसागर में लोगों ने नफीस को पीटा।
  • 20 जून, महाकाल भक्तों को ठगने के लिए फर्जी वेबसाइट चल रही थी। पुलिस ने सात डोमेन बंद करवाए।
  • 20 जून, महाकाल भक्तों को ठगने के लिए फर्जी वेबसाइट चल रही थी। पुलिस ने सात डोमेन बंद करवाए।

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Dec 2025 05:05 pm

Published on:

25 Dec 2025 04:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / किसने की थी राजा की हत्या ? परिवार ने जानने के लिए कराया तांत्रिक अनुष्ठान

