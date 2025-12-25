किसने की थी राजा की हत्या ? परिवार ने जानने के लिए कराया तांत्रिक अनुष्ठान

पांच दिन की तंत्र साधना के बाद राजा का शव मिला और अनुष्ठान बंद कर दिया गया। इसके अलावा 13 जून को राजा के भाई व सोनम के भाई उज्जैन आए और राजा की आत्मशांति के लिए पिंडदान किया। सोनम के भाई गोविंद ने कहा, सोनम दोषी है तो फांसी होना चाहिए। इसी दिन राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य अर्चना मजूमदार ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने राजा रघुवंशी हत्याकांड पर चिंता जताते हुए कहा, ऐसी घटनाओं की का चार्ज दिया। डॉ. पटेल ढोल के साथ पदभार संभालने पहुंचे। दो दिन बाद डॉ. संगीता पलसानिया को सीएस का चार्ज दे दिया।