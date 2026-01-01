कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे में डूबा एमपी, इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी

Cold Wave Alert : मध्य प्रदेश में साल 2025 की आखिरी रात कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे में डूबी दिखाई दी। इधर, उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने नए साल 2026 के पहले दिन को बेहद सर्द बना रखा है। वहीं, बीते दिन बुधवार को प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, शहडोल, खजुराहो, सतना समेत कई जिलों में दिनभर घना कोहरा छाया रहा। जबकि, ग्वालियर और दतिया में सुबह साढ़े आठ बजे तक दृश्यता सिर्फ 50 मीटर ही दर्ज हो रही थी।