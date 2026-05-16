आंखों की जांच से पता चल सकती है हड्डियों की कमजोरी, रिसर्च में दावा

रिसर्च के मुताबिक रेटिना की उम्र जितनी तेजी से बढ़ती दिखी, उतना ही बोन मिनरल डेंसिटी यानी हड्डियों की मजबूती कम पाई गई। विशेषज्ञों का कहना है कि आंखें शरीर का ऐसा हिस्सा हैं जहां नसें, ब्लड वेसल्स और सूजन जैसे संकेत बिना किसी सर्जरी के आसानी से देखे जा सकते हैं। यही वजह है कि आंखों की जांच अब सिर्फ नजर तक सीमित नहीं रह गई है।