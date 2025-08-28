शरीर में कैंसर कोशिकाओं का नाश कर देती ‘ओजोन थेरेपी’, फ्री में हो रहा इलाज

शल्य तंत्र विभाग के विभाग अध्यक्ष एवं ओजोन थेरेपी यूनिट के संचालक डॉ. अखलेश भार्गव ने बताया, हर साल 1000 मरीज आते हैं। ओजोन ऑक्सीजन का ही सक्रिय रूप है जो शीघ्र रक्त, लसिका व शरीर के ऊतक में कोशिकाओं के साथ जुड़ जाता है। एक मशीन से ओजोनीकृत ऑक्सीजन को शरीर में भेजा जाता है। लगभग 3000 वर्ष पूर्व पतंजलि योग सूत्र में शरीर में योग, प्राणायाम से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर मन की सिद्धि की जाती रही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह लाभदायक है।