इंदौर

कोर्ट से निकलते हुए छलका जीतू पटवारी का दर्द, बोले- ‘मैं खुद वनवास भोग रहा हूं’

MP News : न्यायालय से बाहर निकलते वक्त जीतू पटवारी ने कहा- 'मैं तो खुद वनवास भोग रहा हूं।' इस कथन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इसपर भाजपा की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है।

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 30, 2025

MP News

जीतू पटवारी का छलका दर्द (Photo Source- Patrika)

MP News : मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान ने सूबे में राजनीतिक उथल-पुथल मचा दी है। सोमवार को वो अपने एक पुराने केस की पेशी के लिए इंदौर कोर्ट पहुंचे थे। पेशी से लौटते वक्त पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का दर्द छलक पड़ा। पटवारी ने खुद को वनवास भोगने वाला बताया। उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है।

दरअसल, कार में सवार होकर न्यायालय से बाहर निकलते वक्त जीतू पटवारी ने कहा, 'मैं तो खुद वनवास भोग रहा हूं।' पीसीसी चीफ के वनवास भोगने वाले वायरल वीडियो पर भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि, कांग्रेस के नेता जब सत्ता से दूर होते हैं तो विचलित होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि, ये वनवास चल रहा है।

सुमित मिश्रा का तंज

मिश्रा ने आगे ये भी कहा कि, 'जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तब उन्हें लग रहा था कि यहां मलाई होगी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जीतू पटवारी ने वनवास पर भेजा था। कई वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी के वनवास भेजने की प्रक्रिया के कारण बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस जब सत्ता की मलाई से दूर होती है और उसे जनता के बीच में जाना होता है तो उन्हें लगता है कि ये वनवास है।

30 Dec 2025 09:17 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / कोर्ट से निकलते हुए छलका जीतू पटवारी का दर्द, बोले- 'मैं खुद वनवास भोग रहा हूं'

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

