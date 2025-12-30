कोर्ट से निकलते हुए छलका जीतू पटवारी का दर्द, बोले- ‘मैं खुद वनवास भोग रहा हूं’

मिश्रा ने आगे ये भी कहा कि, 'जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तब उन्हें लग रहा था कि यहां मलाई होगी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जीतू पटवारी ने वनवास पर भेजा था। कई वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी के वनवास भेजने की प्रक्रिया के कारण बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस जब सत्ता की मलाई से दूर होती है और उसे जनता के बीच में जाना होता है तो उन्हें लगता है कि ये वनवास है।