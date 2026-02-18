चोरल डेम पर दौड़ेगा ‘रोमांच का पहिया’, सैलानी चलाएंगे जल-साइकिल

डॉ. आंबेडकर नगर (महू). पहाडिय़ों की हरियाली, शांत जलराशि और सुकून भरे माहौल के लिए पहचाने जाने वाले चोरल डेम में अब वाटर स्पोट्र्स का नया आकर्षण जुड़ गया है। मंगलवार को यहां दो नई वाटर बाइसिकल बोट पानी में उतारी गईं। पहले दिन ट्रायल रन के दौरान विशेषज्ञों की निगरानी में चुनिंदा सैलानियों को इसका रोमांचक अनुभव कराया गया। यह पहल इंदौर जिले में पहली बार की गई है, जिससे क्षेत्रीय पर्यटन को नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब तक यहां आने वाले पर्यटकों के पास मोटर बोट या पारंपरिक पैडल बोटिंग का विकल्प था, लेकिन वाटर बाइसिकल के जरिए सैलानी खुद पानी पर अपनी रफ्तार तय कर सकेंगे। इसकी बनावट पारंपरिक नाव से अलग है और इसे एडवेंचर गतिविधि के रूप में तैयार किया गया है।