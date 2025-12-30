इंदौर में खराब पानी से मचा हाहाकार, 3 लोगों की मौत, प्रभावितों से पटे कई अस्पताल

Indore- देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में खराब पानी सप्लाई किया जा रहा है। इससे कई लोग प्रभावित हुए और अस्पताल पहुंचे हैं। दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो गई जिससे हाहाकार मच गया है। इंदौर के बाणगंगा इलाके के भागीरथपुरा में यह घटना हुई है। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इन मौतों की पुष्टि की। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर प्रभावितों के हालचाल भी जाने। बताया जा रहा है कि इलाके के 150 से ज्यादा लोग उल्टी-दस्त, तेज बुखार और कमजोरी की चपेट में आ चुके हैं। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। मरीजों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है।