देश के सबसे स्वच्छ शहर में दूषित पानी पीने से 50 से ज्यादा लोग बीमार, कई ICU तक पहुंचे, मचा हड़कंप

Indore News : देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पहचान रखने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के बाणगंगा इलाके के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से करीब-करीब पूरे इलाके की जान पर बन आई है। यहां अचानक बड़ी संख्या में लोग गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। हालात ये हैं कि, एक के बाद एक लोगों को उल्टी-दस्त, तेज बुखार और कमजोरी की समस्या होने लगी है। गंभीर हालत में आने के कारण अबतक 50 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है।