एमपी के 600 गांवों की ‘भूमि के नक्शें’ होंगे डिजिटल, मिलेगा पुराना रेकॉर्ड

MP News: केंद्र के नक्शे यानी नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन प्रोजेक्ट में अब भोपाल को भी शामिल किया जा रहा है। तीसरे चरण में भोपाल को रखा है। जिले के निवासियों को भी अब अपनी जमीनों का 50 साल का रेकॉर्ड आसानी से मिल सकेगा। अगले दो से तीन माह में ये लोगों को डिजिटली मिल जाएंगे।