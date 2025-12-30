30 दिसंबर 2025,

भोपाल

कांप उठा इलाका! 1.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, जमी बर्फ की चादर

Cold Wave Alert: मध्यप्रदेश में ठंड का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है।

भोपाल

Dec 30, 2025

Cold Wave Alert: मध्यप्रदेश में कड़कड़ाती ठंड का दौर शुरु हो गया है। कहीं कोहरा तो कहीं बर्फ की चादर जम रही है। प्रदेश का सबसे इलाका शहडोल जिला रहा। यहां पर कल्याणपुर में 1.7 डिग्री सेल्सयिस पारा रहा। इधर, डिंडौरी में नर्मदा नदी के किनारे खड़ी गाड़ियों में सुबह-सुबह बर्फ की चादर जम गई। मौसम विभाग ने घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

कहां पर सबसे कम पारा

प्रदेश में सबसे ठंडे इलाके की बात करें तो वह शहडोल जिले का कल्याणपुर रहा। यहां पर 1.7 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। छतरपुर के नौगांव में 3.0 डिग्री, उमरिया में 3.1 डिग्री, खजुराहो में 4.4 और राजगढ़ में 4.6 डिग्री सेल्सियर पारा दर्ज किया गया।

इन जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, भोपाल, सीहोर, शहडोल, उमरिया जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, ग्वालियर, दतिया और निवाड़ी में कोल्ड-डे रहने की संभावना है। इसके अलावा छतरपुर में शीतलहर के साथ कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है।

घने कोहरे का अलर्ट भी जारी

ऐसे ही प्रदेश के भिंड, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, मैहर, छतरपुर, ग्वालियर, दतिया और निवाड़ी में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक, जेट स्ट्रीम की रफ्तार 259 किमी प्रति घंटे पहुंच गई है। जिससे मध्यप्रदेश भी कांप रहा है। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न (डिस्टरबेंस) मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक ट्रफ के रूप में माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी ऊंचाई पर है। जो कि लगभग 54° पूर्व देशांतर से 30° उत्तर अक्षांश के उत्तर में अवस्थित है।

मंगलवार की सुबह ग्वालियर, दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, भोपाल, शाजापुर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, रायसेन, विदिशा, छतरपुर, पन्ना, सतना जिलों में कोहरे का असर रहा।

30 Dec 2025 08:46 pm

