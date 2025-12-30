कांप उठा इलाका! 1.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, जमी बर्फ की चादर

ऐसे ही प्रदेश के भिंड, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, मैहर, छतरपुर, ग्वालियर, दतिया और निवाड़ी में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।



मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक, जेट स्ट्रीम की रफ्तार 259 किमी प्रति घंटे पहुंच गई है। जिससे मध्यप्रदेश भी कांप रहा है। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न (डिस्टरबेंस) मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक ट्रफ के रूप में माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी ऊंचाई पर है। जो कि लगभग 54° पूर्व देशांतर से 30° उत्तर अक्षांश के उत्तर में अवस्थित है।