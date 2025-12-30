टीआई भागे, दरवाजा तोड़कर फांसी पर लटके युवक को उतारा और कुछ ही मिनटों में लौटा दी धड़कनें

Nagda TI Amritlal Gavari - मध्यप्रदेश में एक पुलिस अधिकारी ने गजब की कर्तव्यनिष्ठा निभाई। नागदा थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी ने फांसी के फंदे पर झूल रहे एक युवक को न केवल समय रहते नीचे उतारा बल्कि सीपीआर (CPR) जैसी जीवनरक्षक तकनीक का उपयोग कर उसकी जिंदगी बचा ली। थाना प्रभारी रास्ते पर ​गश्त कर रहे थे तभी पीड़ित युवक के पिता दौड़ते हुए आए और उन्हें बताया कि मेरे बेटे ने फांसी लगा ली है। यह सुनकर थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी एक क्षण भी गंवाए बिना अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर जा पहुंचे। फांसी के फंदे से युवक को उतारकर उन्होंने सीपीआर दी तो कुछ ही मिनटों में उसकी धड़कनें लौट आईं। प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाणा ने थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी को 10 हजार रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्‍कृत किया है।