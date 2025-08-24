Patrika LogoSwitch to English

NEET 2025: नीट क्वालीफाइड स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर, 687 कॉलेजों को मिली मान्यता

NEET Counselling 2025: काउंसलिंग प्रक्रिया 1 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस जमा कर सकेंगे।

भोपाल

Astha Awasthi

Aug 24, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: भोपाल सहित देशभर के आयुष मेडिकल कॉलेजों (आयुर्वेद, होयोपैथी, यूनानी) में यूजी स्तर पर एडमिशन के लिए एएसीसीसी ऑल इंडिया कोटा की 15 प्रतिशत सीटों पर काउंसलिंग का पहला चरण शुरू हो गया है। काउंसलिंग प्रक्रिया 1 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस जमा कर सकेंगे।

जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में मध्यप्रदेश में 32 आयुर्वेद और 20 होम्योपैथी कॉलेज है। एनसीआईएसएम और एनसीएच ने सत्र 2025-26 के लिए देशभर के 687 आयुष यूजी कॉलेजों को मान्यता दी है। जबकि पूरे देश में 1050 से ज्यादा आयुष मेडिकल कॉलेज संचालित हैं।

ये रहेगा काउंसलिंग का शेड्यूल

रजिस्ट्रेशन और पेमेंट: 22 अगस्त से 1 सितंबर

च्वाइस फिलिंग व लॉकिंग: 26 अगस्त से 1 सितंबर

सीट अलॉटमेंट प्रोसेस: 2 और 3 सितंबर

रिजल्ट पब्लिकेशन: 4 सितंबर

अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग: 5 से 12 सितंबर

डेटा वेरिफिकेशन: 13-14 सितंबर

दूसरा चरण काउंसलिंग: 17 सितंबर से शुरू

24 Aug 2025 10:36 am

