NEET 2025: नीट क्वालीफाइड स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर, 687 कॉलेजों को मिली मान्यता

MP News: भोपाल सहित देशभर के आयुष मेडिकल कॉलेजों (आयुर्वेद, होयोपैथी, यूनानी) में यूजी स्तर पर एडमिशन के लिए एएसीसीसी ऑल इंडिया कोटा की 15 प्रतिशत सीटों पर काउंसलिंग का पहला चरण शुरू हो गया है। काउंसलिंग प्रक्रिया 1 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस जमा कर सकेंगे।