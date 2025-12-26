भोपाल में बनेगा सिम्युलेटरी स्पेस सेंटर, इसरो जैसा होगा सेटअप, सरकार का बड़ा ऐलान

Space Center - मध्यप्रदेश में सिम्युलेटरी स्पेस सेंटर बनाने का प्रस्ताव है। डॉ. अब्दुल कलाम के नाम पर यह सेंटर राजधानी भोपाल में बनाया जाएगा। प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने यह बड़ा ऐलान किया। शुक्रवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रस्तावित स्पेस सेंटर में मिसाइल और सैटेलाइट की विकास यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि अंतरिक्ष में लोग कैसे रहते हैं, स्पेस सेंटर में बच्चे और युवा यह खुद महसूस कर सकेंगे। अंतरिक्ष यात्री कैसे चलते हैं, कैसा भोजन करते हैं, यहां यह सब बताया जाएगा।