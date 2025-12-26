एमपी को नए साल में मिलेंगी 2 नई वंदे भारत ट्रेन, दो राज्यों का सफर होगा आसान

vande bharat express (File photo पत्रिका)
New Vande Bharat: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से लखनऊ और पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे इन दोनों रूट पर 2026 नए साल में हाई स्पीड ट्रेन शुरू कर सकता हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों ट्रेनों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, सिर्फ अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। जैसे ही निर्देश मिलेंगे, संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा।
इन दोनों हाई स्पीड ट्रेन के शुरू होने से भोपाल से लखनऊ और भोपाल से पटना के बीच यात्रा का समय कम होगा। साथ ही यात्रा भी आरामदायक होगी। भोपाल से लखनऊ के लिए प्रस्तावित वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को चेयरकार और एग्जीक्यूटिव क्लास दोनों का विकल्प मिलेगा। ये ट्रेन आठ कोचों की होगी। यह पूरी तरह से डे-रन सेवा पर आधारित रहेगी। वहीं भोपाल से पटना के बीच चलने वाली स्लीपर ट्रेन भारत की उन शुरूआती अमृत भारत ट्रेनों में से होगी जिनमें स्लीपर कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी की बर्थ रहेंगी।
भोपाल-लखनऊ वंदे भारत ट्रेन राजधानी भोपाल से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक का सफर करीब 7 घंटे में पूरा करेगी। अभी भोपाल से लखनऊ के बीच मौजूदा ट्रेनों में हमेशा वेटिंग रहती है। साथ ही 590 किलोमीटर का सफर तय करने में ट्रेनें 9 से 11 घंटे का समय लेती हैं। वहीं भोपाल से पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन भारत की उन शुरुआती अमृत भारत ट्रेनों में से होगी। जिनमें स्लीपर कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। बता दें कि वर्तमान में मध्यप्रदेश से पांच वंदे भारत ट्रेन संचालित हैं, जिनमें रानी कमलापति- हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत, इंदौर-नागपुर वंदे भारत, भोपाल-रीवा वंदे भारत, खजुराहो- बनारस वंदे भारत, खजुराहो-हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत ट्रेन शामिल हैं। जैसा की उम्मीद है कि नए साल में भोपाल-लखनऊ और भोपाल-पटना वंदे भारत की भी सौगात यात्रियों को मिल सकती है तो ऐसे में प्रदेश से सात वंदे भारत ट्रेन संचालित होंगी।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग