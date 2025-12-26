एमपी को नए साल में मिलेंगी 2 नई वंदे भारत ट्रेन, दो राज्यों का सफर होगा आसान

भोपाल-लखनऊ वंदे भारत ट्रेन राजधानी भोपाल से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक का सफर करीब 7 घंटे में पूरा करेगी। अभी भोपाल से लखनऊ के बीच मौजूदा ट्रेनों में हमेशा वेटिंग रहती है। साथ ही 590 किलोमीटर का सफर तय करने में ट्रेनें 9 से 11 घंटे का समय लेती हैं। वहीं भोपाल से पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन भारत की उन शुरुआती अमृत भारत ट्रेनों में से होगी। जिनमें स्लीपर कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। बता दें कि वर्तमान में मध्यप्रदेश से पांच वंदे भारत ट्रेन संचालित हैं, जिनमें रानी कमलापति- हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत, इंदौर-नागपुर वंदे भारत, भोपाल-रीवा वंदे भारत, खजुराहो- बनारस वंदे भारत, खजुराहो-हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत ट्रेन शामिल हैं। जैसा की उम्मीद है कि नए साल में भोपाल-लखनऊ और भोपाल-पटना वंदे भारत की भी सौगात यात्रियों को मिल सकती है तो ऐसे में प्रदेश से सात वंदे भारत ट्रेन संचालित होंगी।