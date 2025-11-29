एमपी में बना ऐसा एडवांस फोरलेन हाईवे जो झपकी आने पर ड्राइवर को करेगा अलर्ट

खासकर सड़क के बीचों बीच कलर मार्किंग के साथ रोड के साइड में वाइट कलर की पैवर शोल्डर लाइन भी 5 एमएम की थिकनेस (मोटाई) वाली है। जिससे नींद का झोंका आने से वाहन सड़क के बाहर जाने पर हल्के झटके के साथ अलर्ट देगा और झटके लगने से ड्राइवर की नींद खुल जाएगी। एनएचआई के मुताबिक इन नए संकेतों और चिन्हों से चालकों की सतर्कता बढ़ेगी, गति सीमा का पालन सुनिश्चित होगा और तीखे मोड़ों तथा कठिन भू-भाग में वाहन चलाना और भी सुरक्षित होगा साथ ही अभयारण्य में वन्यजीवों की आवाजाही भी सुरक्षित होगी।