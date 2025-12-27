27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में किसानों को बड़ी सौगात, 3.77 लाख खातों में 810 करोड़ रुपए डालेंगे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav- एमपी के करीब 4 लाख किसानों को लाभ मिलेगा, बैंक खातों में भावांतर योजना की राशि डालेंगे सीएम मोहन यादव

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 27, 2025

किसानों के खातों में आएंगे करोड़ों रुपए

MP में किसानों के खातों में आएंगे करोड़ों रुपए

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में किसानों को बड़ी सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के लाखों किसानों के खातों में राशि अंतरित करेंगे। प्रदेश के करीब 4 लाख सोयाबीन किसानों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम मोहन यादव इन किसानों के बैंक खातों में भावांतर योजना की राशि डालेंगे। इसके लिए प्रदेश के रतलाम जिले में राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को प्रदेशभर के किसानों को सौगात देंगे। वे कुल 3.77 लाख किसानों के बैंक खातों में भावांतर योजना की राशि सिंगल क्लिक से भेजेंगे। सीएम मोहन यादव कुल 810 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में डालेंगे।

पूर्व सांसद डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय की प्रतिमा का अनावरण

भावांतर योजना की राशि किसानों को भेजने के लिए रतलाम जिले के जावरा में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहां के शासकीय भगत सिंह महाविद्यालय परिसर में राज्य स्तरीय सोयाबीन भावांतर योजना कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ग्राम सुजापुर में पूर्व सांसद डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे।

अब तक प्रदेश के 6.44 किसानों को 1292 करोड़ रुपए अंतरित किए

बता दें कि भावांतर योजना में अब तक प्रदेश के 6.44 किसानों को 1292 करोड़ रुपए अंतरित किए जा चुके हैं। कार्यक्रम में कई विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी होगा।

ये भी पढ़ें

एमपी में बना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे लोकार्पण
भोपाल
CM Mohan Yadav will inaugurate Dhawari Cricket Stadium in Satna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 09:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में किसानों को बड़ी सौगात, 3.77 लाख खातों में 810 करोड़ रुपए डालेंगे सीएम मोहन यादव

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में मंत्री के सरकारी कार्यक्रम में परोसा गया नॉनवेज, मचा हंगामा

miniser dilip jaiswal
भोपाल

चौथी शादी को लेकर सुर्खियों में आए एमपी के पूर्व मंत्री बोले- 'मैंने किसी को धोखा नहीं दिया'

deepak joshi
भोपाल

दिग्विजय की खरी खरी! दिल्ली पर उठाए सवाल, पीएम मोदी की फोटो पोस्ट करते लिखा- कार्यकर्ता बना प्रधानमंत्री

Digvijay Singh posted PM Modi's photo on X
भोपाल

Rarest of Rare Crime 2025: शादी के 9 दिन बाद का वो 'हॉरेबल' हनीमून..

horrable honeymoon
भोपाल

इंदौर-भोपाल में टूटा दशकों का रिकॉर्ड, नये साल की शुरुआत में हाड़ कंपकंपाएगी सर्दी, ALERT जारी

MP Weather
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.