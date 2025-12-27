एमपी में किसानों को बड़ी सौगात, 3.77 लाख खातों में 810 करोड़ रुपए डालेंगे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में किसानों को बड़ी सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के लाखों किसानों के खातों में राशि अंतरित करेंगे। प्रदेश के करीब 4 लाख सोयाबीन किसानों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम मोहन यादव इन किसानों के बैंक खातों में भावांतर योजना की राशि डालेंगे। इसके लिए प्रदेश के रतलाम जिले में राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।