एमपी में किसानों को बड़ी सौगात, 3.77 लाख खातों में 810 करोड़ रुपए डालेंगे सीएम मोहन यादव

MP में किसानों के खातों में आएंगे करोड़ों रुपए
CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में किसानों को बड़ी सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के लाखों किसानों के खातों में राशि अंतरित करेंगे। प्रदेश के करीब 4 लाख सोयाबीन किसानों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम मोहन यादव इन किसानों के बैंक खातों में भावांतर योजना की राशि डालेंगे। इसके लिए प्रदेश के रतलाम जिले में राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को प्रदेशभर के किसानों को सौगात देंगे। वे कुल 3.77 लाख किसानों के बैंक खातों में भावांतर योजना की राशि सिंगल क्लिक से भेजेंगे। सीएम मोहन यादव कुल 810 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में डालेंगे।
भावांतर योजना की राशि किसानों को भेजने के लिए रतलाम जिले के जावरा में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहां के शासकीय भगत सिंह महाविद्यालय परिसर में राज्य स्तरीय सोयाबीन भावांतर योजना कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ग्राम सुजापुर में पूर्व सांसद डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे।
बता दें कि भावांतर योजना में अब तक प्रदेश के 6.44 किसानों को 1292 करोड़ रुपए अंतरित किए जा चुके हैं। कार्यक्रम में कई विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी होगा।
