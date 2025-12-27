27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

Rarest of Rare Crime 2025: शादी के 9 दिन बाद का वो ‘हॉरेबल’ हनीमून..

Rarest of Rare Crime 2025: हनीमून पर जाने से पहले ही पत्नी ने रच ली थी पति की हत्या की फुल प्रूप प्लानिंग, 22 दिन बाद गहरी खाई में मिली थी पति की लाश ।

4 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Dec 27, 2025

horrable honeymoon

Rarest of Rare Crime 2025 (demo pic)

Rarest of Rare Crime 2025: इस साल देश को दहला देने वाले जघन्य अपराधों की बात करें उनमें से एक था मध्यप्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या का सनसनीखेज और चौंका देने वाला मामला। बेवफा पत्नी सोनम रघुवंशी ने जिस तरह से पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची और हनीमून वारदात को अंजाम दिया वो सब हैरान कर देने वाला था। शादी की खुशियां हनीमून पर हुई राजा रघुवंशी की हत्या से मातम में बदल गईं। शुरुआत में लगा कि सोनम और राजा के साथ कोई अनहोनी हुई है या फिर वो किसी वारदात का शिकार हुए हैं लेकिन जब सोनम के जुर्म का पर्दाफाश हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। तो चलिए आपको बताते हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड की पूरी कहानी…

शादी के 9 दिन बाद हनीमून पर निकले

इंदौर के रहने वाले कारोबारी राजा रघवुंशी की शादी सोनम रघुवंशी से 11 मई 2025 को हुई थी। शादी के वक्त दोनों के परिवार खुश थे। राजा नई जिंदगी शुरु करने के लिए उत्साहित था लेकिन उसे क्या पता था जिसे वो अपनी पत्नी बना रहा है वो उसकी ही हत्या की साजिश रच चुकी है। शादी के ठीक 9 दिन बाद 20 मई को राजा रघुवंशी पत्नी सोनम को हनीमून के लिए मेघालय के शिलॉन्ग ले गया। राजा-सोनम के शिलॉन्ग जाने के बाद वो हुआ जो राजा और उसके परिवार ने सपने में भी नहीं सोचा था।

एक के बाद बिंदुवार जानें कब क्या-क्या हुआ

22 मई- सोनम और राजा सोहरा की यात्रा के लिए निकले। शिलांग में सागर सेन सामल से 4 दिन के लिए बाइक किराए पर ली। शाम को मावलखैत गांव घूमा, गाइड की मदद से नोंग्रियाट गांव में डबल डेकर पुल की ओर बढ़ गए।

23 मई- पुलिस को सूचना मिली की गोल्डन पाइंस ढाबा के पास चाबी लगी लावारिस बाइक खड़ी है।

24 मई- राजा और सोनम का परिवार से संपर्क टूट गया। परेशान राजा के परिजन ने गूगल सर्च कर एक्टिवा रेंट पर देने वाले के बारे में जानकारी जुटाई।

27 मई- राजा-सोनम के अचानक लापता होने से मामले ने तूल पकड़ लिया। सीएम डॉ. मोहन यादव ने मामले पर संज्ञान लिया और मेघालय के सीएम से बातचीत की। इसी दिन मेघालय पुलिस को सर्चिंग के दौरान 2 बैग पहाड़ी इलाके में मिले जो बाइक से कुछ दूरी पर एक खाई में पड़े थे।

28-29-30 मई- राजा और सोनम की तलाश में मेघालय पुलिस सर्चिंग करती रही लेकिन दोनों में से किसी का भी कोई सुराग नहीं मिला।

1 जून- परेशान परिवार वालों ने राजा और सोनम की कुंडलियां ज्योतिष से दिखवाईं और उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की।

2 जून- राजा रघुवंशी का शव पुलिस को एक गहरी खाई में मिला।

3 जून- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से होने की पुष्टि हुई।

4 जून- राजा का शव इंदौर लाया गया, सोनम अब भी लापता थी।

5 जून- शिलॉन्ग के होटल रिसेप्शन में दंपती का सीसीटीवी फुटेज सामने आया।

6 जून- राजा का शव मिल चुका था लेकिन सोनम अभी भी लापता थी जिसके कारण पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी।

7 जून- राजा-सोनम का होटल के बाहर का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया।

9 जूनः सोनम रघवुंशी के यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर होने की जानकारी मिली और पुलिस ने उसे वहां से गिरफ्तार किया।

सोनम की गिरफ्तारी के बाद सामने आया सच

सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के बाद जो सच सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। शिलॉन्ग पुलिस के मुताबिक सोनम रघुवंशी ने ही राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। राजा की हत्या के आरोप में सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी है जबकि उसका कथित प्रेमी राज कुशवाह सह आरोपी है। इसके अलावा पुलिस ने विशाल चौहान (सुपारी किलर), आकाश राजपूत (सुपारी किलर), आनंद कुर्मी (सुपारी किलर) के साथ ही सिलोम जेम्स (प्रॉपर्टी डीलर जिसने बैग जलाया), बल्लू अहिरवार (फ्लैट का गार्ड), लोकेन्द्र सिंह तोमर (फ्लैट मालिक) को भी आरोपी बनाया है।

जेल में बंद हैं सोनम-राज

राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलॉन्ग पुलिस ने लंबी जांच पड़ताल के बाद 790 पेज की चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की है। सोनम रघुवंशी और उसका कथित प्रेमी राज कुशवाह फिलहाल जेल में बंद हैं। सोनम तीन बार कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर चुकी है लेकिन तीनों बार कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। जमानत पाने के लिए सोनम ने याचिका में बताया था कि वो शादी से खुश थी, इतना ही नहीं राज के साथ भाई-बहन का रिश्ता होने की बात उसने कही थी। सोनम ने ये भी दावा किया था कि वो शादी से पहले भी राजा के साथ खरीददारी करने के लिए जाती थी, उसे झूठा फंसाया गया है।

ये भी पढ़ें

बीमार पति का इलाज करने वाले डॉक्टर से पत्नी का हुआ अफेयर, दो साल बाद…
जबलपुर
jabalpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Year Ender 2025

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Dec 2025 05:29 pm

Published on:

27 Dec 2025 05:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Rarest of Rare Crime 2025: शादी के 9 दिन बाद का वो ‘हॉरेबल’ हनीमून..

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Year Ender 2025

इंदौर-भोपाल में टूटा दशकों का रिकॉर्ड, नये साल की शुरुआत में हाड़ कंपकंपाएगी सर्दी, ALERT जारी

MP Weather
भोपाल

एमपी में 3 दिन बाद फ्रीज हो जाएंगी सभी जिलों, तहसीलों की सीमाएं, तैयारियों में जुटी सरकार

District and tehsil boundaries in MP will be frozen after 3 days
भोपाल

MP कांग्रेस में भूचाल! मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने दिया इस्तीफा, जीतू पटवारी ने दिखाई सख्ती

MP Congress
भोपाल

भोपाल, इंदौर, उज्जैन वालों के लिए खुशखबरी, अब कंफर्म टिकट की टेंशन खत्म, ये है बड़ी वजह

Indian Railway good news
भोपाल

Ladli Behna Yojana: मंत्री निर्मला भूरिया ने कही बड़ी बात, कब आएगी 32वीं किस्त?

Ladli Behna Yojana
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.