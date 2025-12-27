Rarest of Rare Crime 2025: शादी के 9 दिन बाद का वो ‘हॉरेबल’ हनीमून..

Rarest of Rare Crime 2025 (demo pic)
Rarest of Rare Crime 2025: इस साल देश को दहला देने वाले जघन्य अपराधों की बात करें उनमें से एक था मध्यप्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या का सनसनीखेज और चौंका देने वाला मामला। बेवफा पत्नी सोनम रघुवंशी ने जिस तरह से पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची और हनीमून वारदात को अंजाम दिया वो सब हैरान कर देने वाला था। शादी की खुशियां हनीमून पर हुई राजा रघुवंशी की हत्या से मातम में बदल गईं। शुरुआत में लगा कि सोनम और राजा के साथ कोई अनहोनी हुई है या फिर वो किसी वारदात का शिकार हुए हैं लेकिन जब सोनम के जुर्म का पर्दाफाश हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। तो चलिए आपको बताते हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड की पूरी कहानी…
इंदौर के रहने वाले कारोबारी राजा रघवुंशी की शादी सोनम रघुवंशी से 11 मई 2025 को हुई थी। शादी के वक्त दोनों के परिवार खुश थे। राजा नई जिंदगी शुरु करने के लिए उत्साहित था लेकिन उसे क्या पता था जिसे वो अपनी पत्नी बना रहा है वो उसकी ही हत्या की साजिश रच चुकी है। शादी के ठीक 9 दिन बाद 20 मई को राजा रघुवंशी पत्नी सोनम को हनीमून के लिए मेघालय के शिलॉन्ग ले गया। राजा-सोनम के शिलॉन्ग जाने के बाद वो हुआ जो राजा और उसके परिवार ने सपने में भी नहीं सोचा था।
22 मई- सोनम और राजा सोहरा की यात्रा के लिए निकले। शिलांग में सागर सेन सामल से 4 दिन के लिए बाइक किराए पर ली। शाम को मावलखैत गांव घूमा, गाइड की मदद से नोंग्रियाट गांव में डबल डेकर पुल की ओर बढ़ गए।
23 मई- पुलिस को सूचना मिली की गोल्डन पाइंस ढाबा के पास चाबी लगी लावारिस बाइक खड़ी है।
24 मई- राजा और सोनम का परिवार से संपर्क टूट गया। परेशान राजा के परिजन ने गूगल सर्च कर एक्टिवा रेंट पर देने वाले के बारे में जानकारी जुटाई।
27 मई- राजा-सोनम के अचानक लापता होने से मामले ने तूल पकड़ लिया। सीएम डॉ. मोहन यादव ने मामले पर संज्ञान लिया और मेघालय के सीएम से बातचीत की। इसी दिन मेघालय पुलिस को सर्चिंग के दौरान 2 बैग पहाड़ी इलाके में मिले जो बाइक से कुछ दूरी पर एक खाई में पड़े थे।
28-29-30 मई- राजा और सोनम की तलाश में मेघालय पुलिस सर्चिंग करती रही लेकिन दोनों में से किसी का भी कोई सुराग नहीं मिला।
1 जून- परेशान परिवार वालों ने राजा और सोनम की कुंडलियां ज्योतिष से दिखवाईं और उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की।
2 जून- राजा रघुवंशी का शव पुलिस को एक गहरी खाई में मिला।
3 जून- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से होने की पुष्टि हुई।
4 जून- राजा का शव इंदौर लाया गया, सोनम अब भी लापता थी।
5 जून- शिलॉन्ग के होटल रिसेप्शन में दंपती का सीसीटीवी फुटेज सामने आया।
6 जून- राजा का शव मिल चुका था लेकिन सोनम अभी भी लापता थी जिसके कारण पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी।
7 जून- राजा-सोनम का होटल के बाहर का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया।
9 जूनः सोनम रघवुंशी के यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर होने की जानकारी मिली और पुलिस ने उसे वहां से गिरफ्तार किया।
सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के बाद जो सच सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। शिलॉन्ग पुलिस के मुताबिक सोनम रघुवंशी ने ही राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। राजा की हत्या के आरोप में सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी है जबकि उसका कथित प्रेमी राज कुशवाह सह आरोपी है। इसके अलावा पुलिस ने विशाल चौहान (सुपारी किलर), आकाश राजपूत (सुपारी किलर), आनंद कुर्मी (सुपारी किलर) के साथ ही सिलोम जेम्स (प्रॉपर्टी डीलर जिसने बैग जलाया), बल्लू अहिरवार (फ्लैट का गार्ड), लोकेन्द्र सिंह तोमर (फ्लैट मालिक) को भी आरोपी बनाया है।
राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलॉन्ग पुलिस ने लंबी जांच पड़ताल के बाद 790 पेज की चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की है। सोनम रघुवंशी और उसका कथित प्रेमी राज कुशवाह फिलहाल जेल में बंद हैं। सोनम तीन बार कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर चुकी है लेकिन तीनों बार कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। जमानत पाने के लिए सोनम ने याचिका में बताया था कि वो शादी से खुश थी, इतना ही नहीं राज के साथ भाई-बहन का रिश्ता होने की बात उसने कही थी। सोनम ने ये भी दावा किया था कि वो शादी से पहले भी राजा के साथ खरीददारी करने के लिए जाती थी, उसे झूठा फंसाया गया है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
Year Ender 2025