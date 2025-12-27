Rarest of Rare Crime 2025: शादी के 9 दिन बाद का वो ‘हॉरेबल’ हनीमून..

Rarest of Rare Crime 2025: इस साल देश को दहला देने वाले जघन्य अपराधों की बात करें उनमें से एक था मध्यप्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या का सनसनीखेज और चौंका देने वाला मामला। बेवफा पत्नी सोनम रघुवंशी ने जिस तरह से पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची और हनीमून वारदात को अंजाम दिया वो सब हैरान कर देने वाला था। शादी की खुशियां हनीमून पर हुई राजा रघुवंशी की हत्या से मातम में बदल गईं। शुरुआत में लगा कि सोनम और राजा के साथ कोई अनहोनी हुई है या फिर वो किसी वारदात का शिकार हुए हैं लेकिन जब सोनम के जुर्म का पर्दाफाश हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। तो चलिए आपको बताते हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड की पूरी कहानी…