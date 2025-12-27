चौथी शादी को लेकर सुर्खियों में आए एमपी के पूर्व मंत्री बोले- ‘मैंने किसी को धोखा नहीं दिया’

जो वीडियो दीपक जोशी ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है उसमें वो कह रहे हैं- भारतीय सनातन संस्कृति में विवाह एक संस्कार है। यह एक नितांत निजी विषय भी हो सकता है। सार्वजनिक जीवन का दम भरने वालों के लिए यह विषय जनता के प्रति जवाबदेह होता है। राजनीति के भगवान अटल जी ने कहा था कि हम डरते नहीं और डरते हैं तो बदनामी से। कहा तो ये भी जाता है कि मनुष्य ने यदि पैसा खोया तो कुछ नहीं खोया। स्वास्थ्य खोया तो थोड़ा बहुत खोया लेकिन अगर चरित्र खोया तो सबकुछ खोया। यश और अपयश मनुष्य जीवन में आते जाते रहते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि मैंने गलतियां की होंगी। बेईमानी, छल या धोखा नहीं किया। जिन महिलाओं ने सामाजिक जीवन को सार्वजनिक किया है मैं उन्हें और सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूं। भारतीय संविधान के अनुसार यह कार्यवाही संपादित हो रही है। मैं अपने पिता जी जिन्हें राजनीति का संत कहा गया उनकी इस विरासत के आधार पर यह कह सकता हूं कि न मैं रास्ता भटका और न ही मंजिल खोई है। मैं अपने पिताजी के पदचिन्हों पर चलते हुए निरंतर सुचिता के लिए लड़ता रहूंगा। ऐसे समय में मैं अपने समस्त सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक सदस्यों धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विकट परिस्थिति में मुझे धैर्य और सहयोग प्रदान किया।