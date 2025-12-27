27 दिसंबर 2025,

सतना

एमपी में भाजपा नेता ने दुष्कर्म पीड़िता को धमकाया, बोला- ‘मेरा कुछ नहीं होगा…’

MP News: मध्यप्रदेश के सतना जिले से भाजपा नेता का दुष्कर्म पीड़िता को धमकाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है।

सतना

image

Himanshu Singh

Dec 27, 2025

satna-news

फोटो सोर्स- जीतू पटवारी एक्स अकाउंट

MP News: मध्यप्रदेश के सतना जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रामपुर बाघेलान में भाजपा नेता ने पीड़िता चाकू की नोंक पर दुष्कर्म और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आरोप है कि वह धमकी देकर दोबारा शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा था।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

शुक्रवार से ही कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें भाजपा नेता अशोक सिंह पुलिस वालों को गाली देते हुए कहा रहा है कि मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मीडिया में डाल दो...मेरा कुछ नहीं होगा।

वीडियो में स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि पीड़िता रोते-सिसकते हुए कह रही है कि शिकायत करूंगी।

बता दें कि, आरोपी अशोक सिंह की पत्नी नगर पंचायत में बीजेपी पार्षद है।

बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर को पीड़िता ने मामले की शिकायत की थी। जिसकी जांच चल रही थी। इसी बीच पीड़िता ने भाजपा नेता का धमकी देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया।

जीतू पटवारी ने साधा निशाना

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि सतना में भाजपा नेता अशोक सिंह ने एक महिला के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया, वीडियो बनाया और फिर दोबारा दुष्कर्म करने के लिए पीड़िता के घर पहुँचा। भाजपा नेता कैमरे पर खुलेआम कहता है कि भाजपा की सरकार है, मेरा कुछ नहीं होगा।

मोहन यादव जी आप सरकार चला रहे हैं या सर्कस? यह कैसा तमाशा है, जहाँ आपकी पार्टी के नेता प्रदेश की बेटियों के साथ घिनौने कृत्य करते हैं और छह महीने तक आपकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। इसी लापरवाही के चलते दुष्कर्मी भाजपा नेता दोबारा कुकृत्य करने पहुँच गया।

चाहे देश में कुलदीप सेंगर हो या मध्य प्रदेश में अशोक सिंह, भारतीय जनता पार्टी में कई बलात्कारी गर्व से भाजपा का चोला ओढ़े बैठे हैं और भाजपा गर्व से उनके समर्थन में खड़ी रहती है।

खबर अपडेट की जा रही है।....

Updated on:

27 Dec 2025 05:20 pm

Published on:

27 Dec 2025 05:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / एमपी में भाजपा नेता ने दुष्कर्म पीड़िता को धमकाया, बोला- 'मेरा कुछ नहीं होगा…'

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

