भोपाल

दिग्विजय की खरी खरी! दिल्ली पर उठाए सवाल, पीएम मोदी की फोटो पोस्ट करते लिखा- कार्यकर्ता बना प्रधानमंत्री

Digvijay Singh- दिग्विजय सिंह ने RSS, जनसंघ की प्रशंसा की, कांग्रेस की बैठक में उठाए कई सवाल

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 27, 2025

Digvijay Singh posted PM Modi's photo on X

दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पीएम मोदी की फोटो पोस्ट की

Digvijay Singh- एमपी के पूर्व सीएम, राज्य सभा सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पार्टी के वर्तमान हालातों से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने CWC की बैठक में कुछ मुद्दों पर खुलकर अपनी नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, दिल्ली यानि कांग्रेस आलाकमान पर भी सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने साफ कहा कि सारे फैसले दिल्ली से क्यों हो रहे हैं! कांग्रेस की अहम बैठक की अंदरूनी बातें तब बाहर आईं जब उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर पीएम नरेंद्र मोदी की एक पुरानी फोटो पोस्ट करते हुए लिखा- RSS व बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मैंने संगठन की शक्ति की प्रशंसा की है, RSS, मोदीजी का तो विरोधी हूं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने अपनी नाराजगी का यह कहते हुए इशारा भी किया कि मुझे जो कहना था वो मीटिंग में कह दिया है।

मध्यप्रदेश कांग्रेस में असंतोष की खबरें एक बार फिर बाहर आ रहीं हैं। शनिवार को नाट​कीय घटनाक्रम में प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख मुकेश नायक ने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस मीडिया विभाग में टैलेंट हंट के लिए जारी हुई लिस्ट पर मीडिया डिपार्टमेंट के प्रभारी अभय तिवारी से विवाद के बाद नायक ने यह कदम उठाया। हालांकि कांग्रेस ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है।

वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बदले तेवर की भी दिनभर से चर्चा चल रही है। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर पीएम नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की और उसमें आरएसएस व बीजेपी की संगठन शक्ति की प्रशंसा करते हुए लिखा कि किस प्रकार एक जमीनी कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन गया। दिग्विजय सिंह द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर में नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के पैरों के पास जमीन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा-

Quora site पर मुझे यह चित्र मिला। बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार RSS का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ @BJP4India का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। ..जय सिया राम।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट से राजनैतिक गलियारों में खलबली मच गई। वे पीएम नरेंद्र मोदी तथा आरएसएस के घोर विरोधी माने जाते हैं। दिग्विजय सिंह की पीएम मोदी के नाम से आरएसएस, बीजेपी की ऐसी प्रशंसा लोगों को पची नहीं। इस पर उन्होंने सफाई भी दी।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं RSS, मोदी जी और उनकी नीतियों का घोर विरोधी हूं। उन्होंने कहा कि मैंने केवल RSS व बीजेपी संगठन की प्रशंसा की है। दिग्विजय सिंह ने स्पष्टीकरण देते हुए एक अहम बात जोड़ी। उन्होंने कहा कि मुझे जो कहना था वो CWC की बैठक में कह चुका हूं।

दरअसल विभिन्न कारणों से दिग्विजय सिंह अभी पार्टी नेताओं से नाराज चल रहे हैं। उनका यह असंतोष प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में सामने आ गया। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय सिंह मीटिंग में कुछ मुद्दों पर काफी मुखर रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए।

पार्टी के युवा नेताओं के भविष्य का भी सवाल उठाया

सूत्रों के अनुसार दिग्विजय सिंह ने CWC की बैठक में साफ शब्दों में पूछा कि आज तक इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी क्यों नहीं बनी? उन्होंने पार्टी के युवा नेताओं के भविष्य का भी सवाल उठाया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारा तो हो गया, इन नौजवानों का क्या होगा… इनकी चिंता कौन करेगा!

सारे फ़ैसले दिल्ली से क्यों हो रहे

सबसे खास बात यह है कि दिग्विजय सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस आलाकमान पर भी सवाल उठाया। उन्होंने प्रदेश नेताओं से स्पष्ट प्रश्न किया कि सारे फ़ैसले दिल्ली से क्यों हो रहे हैं? दिग्विजय सिंह ने वरिष्ठ नेताओं को बूथ स्तर पर जाने की भी सलाह दी।

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / दिग्विजय की खरी खरी! दिल्ली पर उठाए सवाल, पीएम मोदी की फोटो पोस्ट करते लिखा- कार्यकर्ता बना प्रधानमंत्री

