दिग्विजय की खरी खरी! दिल्ली पर उठाए सवाल, पीएम मोदी की फोटो पोस्ट करते लिखा- कार्यकर्ता बना प्रधानमंत्री

Digvijay Singh- एमपी के पूर्व सीएम, राज्य सभा सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पार्टी के वर्तमान हालातों से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने CWC की बैठक में कुछ मुद्दों पर खुलकर अपनी नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, दिल्ली यानि कांग्रेस आलाकमान पर भी सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने साफ कहा कि सारे फैसले दिल्ली से क्यों हो रहे हैं! कांग्रेस की अहम बैठक की अंदरूनी बातें तब बाहर आईं जब उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर पीएम नरेंद्र मोदी की एक पुरानी फोटो पोस्ट करते हुए लिखा- RSS व बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मैंने संगठन की शक्ति की प्रशंसा की है, RSS, मोदीजी का तो विरोधी हूं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने अपनी नाराजगी का यह कहते हुए इशारा भी किया कि मुझे जो कहना था वो मीटिंग में कह दिया है।