किसानों के लिए बड़ी खबर, फसलों के कम दाम मिलने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

MP Highcourt- मध्यप्रदेश में किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में फसलों के कम दाम पर हाईकोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से फसल की कम कीमत मिलने के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने इसपर मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने साफ किया है कि इस संबंध में पहले से जारी आदेशों के बावजूद मंडियों में किसानों से फसल एमएसपी से नीचे कैसे ली जा रही है। इस संबंध में एक अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने तीखी टिप्पणी की।