18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘डूबती नैया से नदी पार करना चाहती है मेरी बेटी’, भाजपा दिग्गज नेता का बड़ा बयान

भाजपा के पूर्व विधायक और दिग्गज नेता रहे सत्यनारायण सत्तन की बेटी कनुप्रिया ने बताया क्यों चुनी कांग्रेस, इंदिरा की जबरदस्त फैन हैं...

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Feb 18, 2026

MP Politics

MP Politics: कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने के बाद भाजपा नेता रहे सत्यनारायण सत्तन की बेटी कनुप्रिया।(photo:patrika)

MP news: पूर्व विधायक और इंदौर से भाजपा के दिग्गज नेता रहे सत्यनारायण सत्तन की बेटी कनुप्रिया ने मंगलवार को भोपाल में कांग्रेस की सदस्यता ले ली। उन्होंने मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक और महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अर्चना जायसवाल की मौजूदगी में सदस्यता ली।

इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व से हैं प्रभावित

उन्होंने कहा, बचपन से ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ओजस्वी व्यक्तित्व और कांग्रेस के सेवाभावी आदर्शों से प्रभावित रही हूं। वे प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी से भी मिलीं। कनुप्रिया के इस कदम की सियासत में खासी चर्चा हो रही है। पिता सत्तन का कहना है, कांग्रेस की डूबती नैया में बैठकर वह नदी पार करना चाहती है तो यह उसका फैसला है।

ये भी पढ़ें

शरीर का ये अदृश्य अंग है ‘शुगर की फैक्ट्री, क्या यही है डायबिटीज का हाई रिस्क?’
Patrika Special News
Diabetes Reversal Fatty Liver High Risk of diabetes

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 09:29 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘डूबती नैया से नदी पार करना चाहती है मेरी बेटी’, भाजपा दिग्गज नेता का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Madhya Pradesh Budget : सरकार पेश कर रही 4.65 करोड़ का बजट, GYAN कॉन्सेप्ट बढ़ाने की तैयारी

Madhya Pradesh Budget
भोपाल

सैकड़ों मकान-दुकान टूटना तय, ब्लू लाइन मेट्रो के लिए ली जाएगी जमीन

Bhopal Metro Blue Line Project
भोपाल

एमपी में कर्मचारियों के समयमान-वेतनमान पर बड़ा फैसला, मंत्री ने दिए सख्त निर्देश

Major decision on time scale pay arrears for employees in MP
भोपाल

एमपी में गर्मियों में नहीं जाएगी बिजली, 7500 जगहों पर लगाए नए ट्रांसफार्मर

New power transformers installed at 7,500 locations in MP
भोपाल

MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, राजस्व निरीक्षक बने नायब तहसीलदार; आदेश जारी

bhopal news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.