‘डूबती नैया से नदी पार करना चाहती है मेरी बेटी’, भाजपा दिग्गज नेता का बड़ा बयान

उन्होंने कहा, बचपन से ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ओजस्वी व्यक्तित्व और कांग्रेस के सेवाभावी आदर्शों से प्रभावित रही हूं। वे प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी से भी मिलीं। कनुप्रिया के इस कदम की सियासत में खासी चर्चा हो रही है। पिता सत्तन का कहना है, कांग्रेस की डूबती नैया में बैठकर वह नदी पार करना चाहती है तो यह उसका फैसला है।