26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

School Holiday: 5 दिन बंद रहेंगे स्कूल, जानिए कब से कब तक

School Holiday: स्कूल शिक्षा विभाग के शेड्यूल के मुताबिक यह 29 और 30 दिसंबर को टेस्ट भी लिए जाने हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 26, 2025

School Holiday

School Holiday

School Holiday: दिसंबर का महीना आ गया। लोगों को विंटर वेकेशन का इंतजार है। इन सबके बीच मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच स्कूलों में छुट्टी रहेगी। जानकारी के लिए बता दें कि 31 दिस्बर से लगातार पांच दिन की छुट्टी रहेगी। राज्य में शीतकालीन अवकाश शुरू होंगे। यह 4 जनवरी 2026 तक चलेंगे। इससे पहले हर स्कूल में दो दिन टेस्ट लिए जाने हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग के शेड्यूल के मुताबिक यह 29 और 30 दिसंबर को लिए जाने हैं। यह मिडिल कक्षा के लिए हैं। कक्षाएं पांच जनवरी से शुरू होना है। 5 जनवरी से 10वीं-12वीं प्री बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएंगी। दरअसल राज्य सरकार की ओर से क्रिसमस की छुट्टियों को आगे बढ़ाते हुए इसे शीतकालीन अवकाश में परिवर्तित कर दिया गया है।

शेड्यूल हो गया जारी

वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (MPBSE) अगले साल यानी 2026 में होने वाली कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड ने SCERT और NCERT करिकुलम के हिसाब से सब्जेक्ट-वाइज टाइमटेबल तैयार किया है। बता दें कि दोनों कक्षाओं की परीक्षा करीब 10 दिन तक चलेगी। इन परीक्षाओं में जो स्टूडेंट बैठने वाले हैं वह इस खबर में सब्जेक्ट वाइज पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं।

20 फरवरी से शुरू होंगी परिक्षाएं

एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। 8वीं की परीक्षा फर्स्ट लैंग्वेज के पेपर के साथ शुरू होंगी जिसमें संस्कृत, क्षेत्रीय भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश और मराठी जैसी भाषाओं के ऑप्शन हैं। जबकि मैथ्स 25 फरवरी को, सोशल साइंस 26 फरवरी को और क्लास 8 की बोर्ड परीक्षाएँ 28 फरवरी को साइंस पेपर के साथ खत्म होंगी।

ये भी पढ़ें

MP में ‘मेट्रोपॉलिटिन रीजन’ सीमा तय, शामिल होंगे 2524 गांव, 30 तहसीलें, 12 नगरीय क्षेत्र
भोपाल
Bhopal Metropolitan Region

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 05:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / School Holiday: 5 दिन बंद रहेंगे स्कूल, जानिए कब से कब तक

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी को नए साल में मिलेंगी 2 नई वंदे भारत ट्रेन, दो राज्यों का सफर होगा आसान

vande bharat express
भोपाल

किसानों के लिए बड़ी खबर, फसलों के कम दाम मिलने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

High Court seeks response from government on getting less than MSP price
भोपाल

CM मोहन यादव ने बच्चों के साथ X पर पोस्ट की फोटो, केप्शन में लिखा…

CM Mohan Yadav posted his photo with two children on X
भोपाल

3 राज्यों के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, इन 16 स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

Indian Railways
भोपाल

‘डिप्रेशन’ में चला गया था यश, बाहर निकालकर लाई ‘पेटिंग’, पढ़ें पूरी स्टोरी

Yash Singh
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.