School Holiday: 5 दिन बंद रहेंगे स्कूल, जानिए कब से कब तक

School Holiday: दिसंबर का महीना आ गया। लोगों को विंटर वेकेशन का इंतजार है। इन सबके बीच मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच स्कूलों में छुट्टी रहेगी। जानकारी के लिए बता दें कि 31 दिस्बर से लगातार पांच दिन की छुट्टी रहेगी। राज्य में शीतकालीन अवकाश शुरू होंगे। यह 4 जनवरी 2026 तक चलेंगे। इससे पहले हर स्कूल में दो दिन टेस्ट लिए जाने हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग के शेड्यूल के मुताबिक यह 29 और 30 दिसंबर को लिए जाने हैं। यह मिडिल कक्षा के लिए हैं। कक्षाएं पांच जनवरी से शुरू होना है। 5 जनवरी से 10वीं-12वीं प्री बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएंगी। दरअसल राज्य सरकार की ओर से क्रिसमस की छुट्टियों को आगे बढ़ाते हुए इसे शीतकालीन अवकाश में परिवर्तित कर दिया गया है।
वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (MPBSE) अगले साल यानी 2026 में होने वाली कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड ने SCERT और NCERT करिकुलम के हिसाब से सब्जेक्ट-वाइज टाइमटेबल तैयार किया है। बता दें कि दोनों कक्षाओं की परीक्षा करीब 10 दिन तक चलेगी। इन परीक्षाओं में जो स्टूडेंट बैठने वाले हैं वह इस खबर में सब्जेक्ट वाइज पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं।
एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। 8वीं की परीक्षा फर्स्ट लैंग्वेज के पेपर के साथ शुरू होंगी जिसमें संस्कृत, क्षेत्रीय भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश और मराठी जैसी भाषाओं के ऑप्शन हैं। जबकि मैथ्स 25 फरवरी को, सोशल साइंस 26 फरवरी को और क्लास 8 की बोर्ड परीक्षाएँ 28 फरवरी को साइंस पेपर के साथ खत्म होंगी।
