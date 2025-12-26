School Holiday: 5 दिन बंद रहेंगे स्कूल, जानिए कब से कब तक

वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (MPBSE) अगले साल यानी 2026 में होने वाली कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड ने SCERT और NCERT करिकुलम के हिसाब से सब्जेक्ट-वाइज टाइमटेबल तैयार किया है। बता दें कि दोनों कक्षाओं की परीक्षा करीब 10 दिन तक चलेगी। इन परीक्षाओं में जो स्टूडेंट बैठने वाले हैं वह इस खबर में सब्जेक्ट वाइज पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं।