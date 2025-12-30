30 दिसंबर 2025,

भोपाल

एमपी में बनेंगे मल्टी स्टोरी इंडस्ट्री कॉम्पलेक्स, राज्य सरकार का बड़ा फैसला

Multi-story industrial complex- मंत्री चेतन्य काश्यप ने बताईं उपलब्धियां, एमपी में मल्टी स्टोरी इंडस्ट्री कॉम्पलेक्स बनाने का ऐलान

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 30, 2025

Minister Chaitanya Kashyap announces the construction of a multi-story industrial complex in MP

एमपी में मल्टी स्टोरी इंडस्ट्री कॉम्पलेक्स बनेंगे- demo pic

Multi-story industrial complex - मध्यप्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानि एमएसएमई मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मीडिया से रूबरू हुए। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर उन्होंने अपने कार्यकाल की विभाग की उपलब्धियां गिनाईं। आने वाले 3 सालों की कार्ययोजना भी साझा की। मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने कहा कि प्रदेश में 21.63 लाख पंजीकृत MSME हैं, जिनमें 4.50 लाख विनिर्माण इकाइयां करीब 36 लाख रोजगार उपलब्ध करा रहीं हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2025 और नवीन स्टार्टअप नीति की भी जानकारी दी। एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप ने बताया कि सरकार अब प्रदेश में मल्टी स्टोरी इंडस्ट्री कॉम्पलेक्स बना रही है। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में कम जगह में ज्यादा उद्योग स्थापित किए जा सकेंगे।

एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप ने बताया कि कोई युवा अपना स्टार्टअप या उद्यम आगे बढ़ाना चाहता है, तो सरकार उसे शुरुआती एक साल तक हर महीने 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह और उद्योग आयुक्त दिलीप कुमार भी प्रेस वार्ता में उपस्थित थे।

मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने आगामी तीन सालों की कार्ययोजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एमएसएमई को 5 हजार करोड़ की प्रोत्साहन सहायता के साथ ही 30 नए निजी क्लस्टरों और 22 नवीन Common Facility Center (CFC) की स्वीकृति दी जाएगी। प्रमुख रूप से 6 हजार से अधिक विकसित औद्योगिक भू-खंड उपलब्ध कराना, 100 औद्योगिक क्षेत्रों में CETP की स्थापना, औद्योगिक क्षेत्र विहीन 81 विधानसभा क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र का विकास, वर्तमान 6000+ स्टार्टअप की संख्या को दोगुना यानि 12000+ करने का लक्ष्य है। 200+ एमएसएमई को एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराने के कदम उठाए जाऐंगे।

प्रदेश में अब मल्टी स्टोरी इंडस्ट्री कॉम्पलेक्स

एमएसएमई मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि औद्योगिक भू-खंडों के आवंटन और प्रोत्साहन राशि के वितरण के लिए फेसलेस ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित की गयी है। शार्क टैंक इंडिया टीम के साथ अगस्त 2025 में स्टार्टअप्स के लिए देश में पहला विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि प्रदेश में अब मल्टी स्टोरी इंडस्ट्री कॉम्पलेक्स बनाए जाएंगे। राजधानी भोपाल के इंडस्ट्रीयल एरिया गोविंदपुरा में इसकी शुरुआत की जा रही है। प्रदेश में पहली बार बहुमंजिला औद्योगिक परिसर विकसित किए जा रहे हैं।

एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में कम जगह में ज्यादा उद्योग स्थापित करने के ​लिए राज्य सरकार ने यह पहल की है। मल्टी स्टोरी इंडस्ट्री कॉम्पलेक्स की शुरुआत गोविंदपुरा से हो रही है। प्रदेश के दूसरे बडे़ औद्योगिक क्षेत्रों में भी ऐसे कॉम्पलेक्स बनाए जाएंगे।

4865 इकाइयों को 3118.44 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि स्टार्टअप ईको सिस्टम में 6000+ DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, 3000+ महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप, 72 इनक्यूबेटर तथा ₹100 करोड़ रूपए का समर्पित फंड शामिल हैं। प्रदेश में 181 संचालित औद्योगिक क्षेत्रों में 4,000+ हेक्टेयर भूमि तथा 2,100 से अधिक हेक्टेयर अविकसित शासकीय भूमि रियायती दरों पर उपलब्ध है।

मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि दो सालों में कुल 4865 इकाइयों को ऑनलाइन सिंगल क्लिक से 3118.44 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई है। औद्योगिक क्षेत्रों में 1296 भूखंड का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। 41 औद्योगिक क्षेत्र (3353 भूखंड) विकासाधीन हैं जबकि 26 नए औद्योगिक क्षेत्रों (2,606 भूखंड) की स्वीकृति सहित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को 1240 भू-खंड उपलब्ध कराए गए। भारत सरकार की RAMP योजनान्तर्गत प्रदेश के 5 SME को स्टॉक एक्सचेंज (IPO) में सूचीबद्ध कराया गया।

