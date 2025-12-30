एमपी में बनेंगे मल्टी स्टोरी इंडस्ट्री कॉम्पलेक्स, राज्य सरकार का बड़ा फैसला

Multi-story industrial complex - मध्यप्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानि एमएसएमई मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मीडिया से रूबरू हुए। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर उन्होंने अपने कार्यकाल की विभाग की उपलब्धियां गिनाईं। आने वाले 3 सालों की कार्ययोजना भी साझा की। मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने कहा कि प्रदेश में 21.63 लाख पंजीकृत MSME हैं, जिनमें 4.50 लाख विनिर्माण इकाइयां करीब 36 लाख रोजगार उपलब्ध करा रहीं हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2025 और नवीन स्टार्टअप नीति की भी जानकारी दी। एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप ने बताया कि सरकार अब प्रदेश में मल्टी स्टोरी इंडस्ट्री कॉम्पलेक्स बना रही है। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में कम जगह में ज्यादा उद्योग स्थापित किए जा सकेंगे।