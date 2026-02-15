15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

नगर निगम का एक्शन मोड, 4 बड़े संपत्ति कर बकायादारों की संपत्ति कुर्क

MP News: नगर निगम ने शहर भर में 167 स्थानों पर राजस्व वसूली शिविर लगाकर करदाताओं को राहत पहुंचाने का नया प्रयोग किया।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Feb 15, 2026

property tax defaulters

property tax defaulters (Photo Source: AI Image)

MP News: नगर निगम द्वारा संपत्तिकर और अन्य शुल्कों की वसूली के लिए सख्त रुख अपनाते हुए बीते दिन कुर्की की बड़ी कार्रवाई की गई। जोन क्रमांक 04 के अंतर्गत वार्ड-16 और 18 में कुल चार बड़े बकायादारों की संपत्तियां कुर्क कर ली गईं। वार्ड-16 (बाग यासीन मोहम्मद खां) में मोहम्मद हनीफ पर 2,38,583 रुपए का कर बकाया था, जिसका भुगतान न करने पर संपत्ति कुर्क की गई। इसी तरह वार्ड-18 (हमीदिया रोड) के इसरानी मार्केट में लक्ष्मण कुमार उदासी (बकाया 55,617 रुपए) और राजकुमार (बकाया 2,11,264 रुपए) के अलावा लक्ष्मीनारायण मार्केट में चिनम्मा थॉमस पर बकाया 92,663 रुपए की वसूली की गई।

संपत्तिकर में सबसे आगे: शाम तक चले इन शिविरों में एक करोड़ 81 लाख 37 हजार रुपए से अधिक की राशि जमा कराई गई। निगम के राजस्व वसूली अमले ने करदाताओं को भुगतान के लिए प्रेरित किया।

छुट्टी के दिन वसूली: नगर निगम ने शनिवार को शहर भर में 167 स्थानों पर राजस्व वसूली शिविर लगाकर करदाताओं को राहत पहुंचाने का नया प्रयोग किया। अवकाश के दिन भी निगम का अमला करदाताओं के घर पहुंचा।

85 वार्डों में शिविर: समस्त 21 जोन और 85 वार्ड कार्यालयों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर लगे इन शिविरों में करदाताओं ने संपत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार सहित अन्य शुल्कों की अदायगी की।

ये है वसूली का गणित

संपत्ति कर: सबसे अधिक वसूली इसी मद में हुई। कुल 1,305 करदाताओं ने 1,21,41,234 रुपए का भुगतान किया।

जल कर: शहर के 573 उपभोक्ताओं ने जल प्रभार के रूप में 37,07,967 रुपए जमा कराए।

अन्य शुल्क: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (कचरा शुल्क) और अन्य विविध मदों में कुल 22,88,720 का राजस्व प्राप्त हुआ।

ये भी पढ़ें

जनगणना में नागरिकों से पूछे जाएंगे ये 33 सवाल, 10 लाख घरों की होगी मैपिंग
भोपाल
Census

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 11:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / नगर निगम का एक्शन मोड, 4 बड़े संपत्ति कर बकायादारों की संपत्ति कुर्क

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जनगणना में नागरिकों से पूछे जाएंगे ये 33 सवाल, 10 लाख घरों की होगी मैपिंग

Census
भोपाल

पश्चिमी विक्षोभ ने फिर बदला मौसम, 18-19 फरवरी को होगी बारिश, IMD का येलो अलर्ट

Western Disturbance Yellow Alert
भोपाल

MP के 20 प्रतिशत कलेक्टरों पर गिरेगी गाज! बजट सत्र के बाद बड़े स्तर पर होंगे तबादले

Collectors Transfers Performance Review After Budget Session 2026 MP News
भोपाल

एमपी के आईएएस ने डिप्टी सेक्रेटरी से रचाई तीसरी शादी, दो पत्नियां हैं कलेक्टर

आईएएस अवि प्रसाद ने डिप्टी सेक्रेटरी अंकिता धाकरे से रचाई तीसरी शादी
भोपाल

एमपी में फिर चला प्रशासन का 'पीला पंजा', 30 एकड़ में बन रही अवैध कॉलोनी जमींदोज

BHOPAL NEWS
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.