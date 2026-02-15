नगर निगम का एक्शन मोड, 4 बड़े संपत्ति कर बकायादारों की संपत्ति कुर्क

MP News: नगर निगम द्वारा संपत्तिकर और अन्य शुल्कों की वसूली के लिए सख्त रुख अपनाते हुए बीते दिन कुर्की की बड़ी कार्रवाई की गई। जोन क्रमांक 04 के अंतर्गत वार्ड-16 और 18 में कुल चार बड़े बकायादारों की संपत्तियां कुर्क कर ली गईं। वार्ड-16 (बाग यासीन मोहम्मद खां) में मोहम्मद हनीफ पर 2,38,583 रुपए का कर बकाया था, जिसका भुगतान न करने पर संपत्ति कुर्क की गई। इसी तरह वार्ड-18 (हमीदिया रोड) के इसरानी मार्केट में लक्ष्मण कुमार उदासी (बकाया 55,617 रुपए) और राजकुमार (बकाया 2,11,264 रुपए) के अलावा लक्ष्मीनारायण मार्केट में चिनम्मा थॉमस पर बकाया 92,663 रुपए की वसूली की गई।