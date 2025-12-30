एमपी में बेईमान बिल्डरों पर बड़ी मार, अब अवैध कॉलोनी की जमीन भी जब्त कर लेगी सरकार

Illegal colonies - सरकार की लाख कोशिश के बावजूद एमपी में अवैध कॉलोनियों पर लगाम नहीं लग पा रही है। इनकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। अवैध कॉलोनी बनाने पर महज 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। बेईमान बिल्डरों के लिए यह बेहद मामूली राशि होती है जिसे भरकर वे बचते रहते हैं। अब सरकार नया अधिनियम लगाकर ऐसे कॉलोनाइजरों और बिल्डरों पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रही है। नगरीय विकास विभाग के सूत्रों के अनुसार इसके अंतर्गत अवैध कॉलोनी बनाने पर सजा सख्त की जा रही है। जुर्माना की राशि एक करोड़ की जा रही है। इतना ही नहीं, प्रस्तावित अधिनियम में सरकार अवैध कॉलोनी की जमीन जब्त करने का प्रावधान भी कर रही है।