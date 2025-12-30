30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में बेईमान बिल्डरों पर बड़ी मार, अब अवैध कॉलोनी की जमीन भी जब्त कर लेगी सरकार

Illegal colonies- अवैध कॉलोनियों पर सख्त अधिनियम, कॉलोनी की जमीन भी जब्त कर लेगी सरकार

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 30, 2025

illegal colonies

illegal colonies- demo pic

Illegal colonies - सरकार की लाख कोशिश के बावजूद एमपी में अवैध कॉलोनियों पर लगाम नहीं लग पा रही है। इनकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। अवैध कॉलोनी बनाने पर महज 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। बेईमान बिल्डरों के लिए यह बेहद मामूली राशि होती है जिसे भरकर वे बचते रहते हैं। अब सरकार नया अधिनियम लगाकर ऐसे कॉलोनाइजरों और बिल्डरों पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रही है। नगरीय विकास विभाग के सूत्रों के अनुसार इसके अंतर्गत अवैध कॉलोनी बनाने पर सजा सख्त की जा रही है। जुर्माना की राशि एक करोड़ की जा रही है। इतना ही नहीं, प्रस्तावित अधिनियम में सरकार अवैध कॉलोनी की जमीन जब्त करने का प्रावधान भी कर रही है।

मध्यप्रदेश में तय मानकों के मुताबिक वर्तमान में करीब 10 हजार अवैध कॉलोनियां हो चुकी हैं। प्रदेश के सभी 16 नगर-निगमों और 413 नगरीय निकायों में अवैध प्लॉटिंग हैं। राज्य सरकार 31 दिसंबर 2022 तक बनी अवैध कॉलोनियों को वैध (नियमित) करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुकी है। इस बीच हजारों नई अवैध कॉलोनियां उग आई हैं।

दरअसल प्रदेश में अवैध कॉलोनी पर अंकुश लगानेवाले कानून ज्यादा सख्त नहीं हैं। इस स्थिति में बिल्डर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना या 7 साल की सजा का प्रावधान है। बेईमान बिल्डर जुर्माना चुकाकर बच रहे हैं।

जुर्माना राशि एक करोड़ रुपए की जा रही

अवैध कॉलोनी बनानेवालों के खिलाफ अब राज्य सरकार कड़ा कानून बना रही है। प्रदेश के नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रस्तावित अधिनियम में अवैध कॉलोनाइजर या बिल्डर के लिए सजा बढ़ाई जा रही है। इसमें जुर्माना राशि एक करोड़ रुपए की जा रही है जबकि कैद की अ​वधि को 10 साल किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि ‘मप्र कॉलोनी एकीकृत अधिनियम-2026’ से अवैध कॉलोनियों पर प्रभावी लगाम लग सकेगी।

प्रस्तावित अधिनियम में अवैध कॉलोनी की जमीन जब्त करने का भी प्रावधान

खास बात यह है कि प्रस्तावित अधिनियम में अवैध कॉलोनी की जमीन जब्त करने का भी प्रावधान किया जा रहा है। इसमें
संबंधित बिल्डर को नोटिस देकर 15 दिन की मोहलत दी जाएगी। इसके बाद प्रशासन अवैध निर्माण को हटा देगा। साथ ही राज्य सरकार अवैध कॉलोनी की जमीन भी जब्त कर लेगी।

कलेक्टर को इस संबंध में और सक्षम बनाया जाएगा

बताया जा रहा है कि नए एक्ट में कॉलोनी डेवलपमेंट और कॉलोनाइजर से जुड़े कुछ प्रावधानों को हटाया जा रहा है।
कलेक्टर को इस संबंध में और सक्षम बनाया जाएगा जिससे वे एसडीएम के माध्यम से सख्त ​निर्णयों का पालन करा सकेंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी में बना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे लोकार्पण
भोपाल
CM Mohan Yadav will inaugurate Dhawari Cricket Stadium in Satna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Dec 2025 09:10 pm

Published on:

30 Dec 2025 09:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बेईमान बिल्डरों पर बड़ी मार, अब अवैध कॉलोनी की जमीन भी जब्त कर लेगी सरकार

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कांप उठा इलाका! 1.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, जमी बर्फ की चादर

imd alert
भोपाल

एमपी में बनेंगे मल्टी स्टोरी इंडस्ट्री कॉम्पलेक्स, राज्य सरकार का बड़ा फैसला

Minister Chaitanya Kashyap announces the construction of a multi-story industrial complex in MP
भोपाल

एमपी सरकार ने 3500 करोड़ का कर्ज लिया, जानें कितना हुआ कर्ज

mp news
भोपाल

एमपी में टूरिस्टों के लिए बड़ी सुविधा, पांच जगहों पर बनेंगे अत्याधुनिक लकदक कैफेटेरिया

एमपी में टूरिस्टों के लिए पांच कैफेटेरिया बनेंगे
भोपाल

एमपी के अफसरों को बड़ा दायित्व, आईपीएस मिश्रा को गृह मंत्रालय में दिल्ली बुलाया

आईपीएस अधिकारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा दिल्ली में गृह मंत्रालय में निदेशक बनाया
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.