नए साल में एमपी को मिलेगा नया 3-लेयर ओवरब्रिज, मई 2026 में होगा शुरु

यहां क्रॉसिंग की व्यवस्था नहीं होने से वाहन गलत साइड आते हैं। इससे दुर्घटनाएं होती हैं। करीब एक महीने पहले ओवरब्रिज के हिस्से में करीब 50 टनल लांच की जा चुकी हैं। अंडरपास की टनल की खुदाई के कारण वाहनों का डायवर्जन किया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रवीण यादव के मुताबिक, ओवरब्रिज व अंडरपास का काम तेजी से चल रहा है। मई 2026 में श्री लेयर ब्रिज से ट्रैफिक शुरू होने की संभावना है।