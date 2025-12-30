नए साल में एमपी को मिलेगा नया 3-लेयर ओवरब्रिज, मई 2026 में होगा शुरु

three-layer overbridge प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)
MP News: एमपी के इंदौर शहर में बायपास चौराहे पर एमआर-10 थ्री लेयर ब्रिज में अंडरपास के लिए खुदाई का काम अंतिम दौर में चल रहा है। टनल बनने के बाद यहां सड़क बनाई जाएगी। ओवरब्रिज का काम भी तेजी से चल रहा है। मई 2026 में यहां से ट्रैफिक शुरू करने का दावा है।
एनएचएआइ ने एमआर-10 जंक्शन पर थ्री लेयर ब्रिज का काम करीब दो साल पहले शुरू किया था। इसमें एमआर-10 से बायपास की दूसरी ओर अंडरपास बनाया जा रहा है, ताकि वाहन मुख्य बायपास के नीचे से क्रॉसिंग कर हरदा की ओर जा सकें।
यहां क्रॉसिंग की व्यवस्था नहीं होने से वाहन गलत साइड आते हैं। इससे दुर्घटनाएं होती हैं। करीब एक महीने पहले ओवरब्रिज के हिस्से में करीब 50 टनल लांच की जा चुकी हैं। अंडरपास की टनल की खुदाई के कारण वाहनों का डायवर्जन किया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रवीण यादव के मुताबिक, ओवरब्रिज व अंडरपास का काम तेजी से चल रहा है। मई 2026 में श्री लेयर ब्रिज से ट्रैफिक शुरू होने की संभावना है।
इंदौर बाईपास का एमआर-10 जंक्शन तीन राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) से कनेक्ट होगा। आगरा-मुंबई एनएच पर बाईपास बना रहा है. अब सुपर कॉरिडोर इंदौर-अहमदाबाद एनएच से कनेक्ट है, जो इस जंक्शन से मिलता है। इसके अलावा नए बाईपास के निर्माण के बाद जंक्शन से इंदौर-नागपुर एनएच को जोड़ा जा रहा है।
इस हाईवे का रास्ता इंदौर के सबसे बड़े मॉल के पास से बाईपास को जोड़ेगा। इसके मद्देनजर बाईपास पर त्रिस्तरीय ब्रिज का काम भी शुरू हो चुका है। इस बाईपास के बनने से देवगुराड़िया, खुडैल और डबलचौकी मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। नए मार्ग के बनने से उसके आसपास बसाहट भी बढ़ेगी।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग