‘वकील साहब! इज्जत बचानी है तो पैसे भेजो…’, रिश्तेदारों को भेजे स्क्रीनशॉट

पीड़ित ने बताया कि थोड़ी देर बाद एक अन्य नंबर से फिर वीडियो कॉल आया। इस बार कॉल में उसका वीडियो दिख रहा था। वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर अश्लील वीडियो जोड़ दिया और ब्लैकमेलिंग करने लगी। आरोपी ने व्हॉट्सऐप पर युवक को उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़े परिचितों के स्क्रीनशॉट भेजे और धमकी दी कि पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो वीडियो रिश्तेदारों और दोस्तों को वायरल कर दिया जाएगा। 'इज्जत बचानी है तो पैसे भेजो' कहकर लगातार दबाव बनाया गया।