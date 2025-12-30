अब 30 मिनट में नहीं पहुंच पाएंगे दिल्ली, Indigo ने बंद कर दी फ्लाइट

किराया इंदौर-दिल्ली की सामान्य उड़ानों की तुलना में कम होने के बावजूद यात्रियों की संख्या कम रही। ट्रैवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार इंदौर से गाजियाबाद के बीच सीधा सफर करने वालों की संख्या सीमित है। कई बार इंडिगो ने इस उड़ान को गाजियाबाद की जगह दिल्ली में उतारा। यात्रियों की कमी कंपनी ने उड़ान बंद की है। इंडिगो ने इंदौर-हैदराबाद की सुबह 6.30 बजे से वाली उड़ान को भी बंद कर दिया है। इस रूट पर अब केवल दो उड़ान हैं। हैदराबाद से सुबह 7.25 बजे लौटने वाली रिटर्न फ्लाइट भी रद्द कर दी है।