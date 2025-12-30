अब 30 मिनट में नहीं पहुंच पाएंगे दिल्ली, Indigo ने बंद कर दी फ्लाइट

indiGo Airlines (Photo Source- freepik)
MP News: इंदौर से गाजियाबाद के बीच इंडिगो एयरलाइंस ने सीधी उड़ान को बंद कर दिया है। अब गाजियाबाद जाने वाले यात्रियों को दिल्ली होकर यात्रा करनी पड़ेगी, जिससे समय और परेशानी दोनों बढ़ गई है। इंडिगो ने केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (उड़ान योजना) के तहत 21 जुलाई से इंदौर-गाजियाबाद के बीच सीधी उड़ान शुरू की थी।
कंपनी का दावा था कि इससे इंदौर का उप्र के शहरों से सीधा संपर्क होगा और दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकेगा। गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट को दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में भी देखा जा रहा था। यहां से मात्र 20 से 30 मिनट में दिल्ली पहुंचा जा सकता है।
किराया इंदौर-दिल्ली की सामान्य उड़ानों की तुलना में कम होने के बावजूद यात्रियों की संख्या कम रही। ट्रैवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार इंदौर से गाजियाबाद के बीच सीधा सफर करने वालों की संख्या सीमित है। कई बार इंडिगो ने इस उड़ान को गाजियाबाद की जगह दिल्ली में उतारा। यात्रियों की कमी कंपनी ने उड़ान बंद की है। इंडिगो ने इंदौर-हैदराबाद की सुबह 6.30 बजे से वाली उड़ान को भी बंद कर दिया है। इस रूट पर अब केवल दो उड़ान हैं। हैदराबाद से सुबह 7.25 बजे लौटने वाली रिटर्न फ्लाइट भी रद्द कर दी है।
ट्रैवल एजेंट्स का कहना है, लगातार उड़ानें बंद होने से शहर की हवाई कनेक्टिविटी कमजोर हो रही है। इसका सीधा असर ट्रैवल बिजनेस, मेडिकल यात्रा और आइटी कंपनियों में काम करने वालों पर पड़ेगा। विशेष रूप से से सुबह की उड़ान बंद होने कारोबारियों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी। एयरपोर्ट को राजस्व नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग