Gastroschisis Disease In Babies: मुरादाबाद के डॉक्टरों ने बचाया 1.8 किलो का मासूम, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए क्या है यह दुर्लभ बीमारी गैस्ट्रोस्किसिस

बेंगलुरु के रहने वाले सलादुद्दीन अकील की पत्नी शादमीन ने डिलीवरी के लिए मुरादाबाद स्थित मायके में एक बच्चे को जन्म दिया। जब नवजात (यूसुफ) पैदा हुआ, तो उसकी आंतें पेट से बाहर थीं और इंफेक्शन की वजह से सूजकर बहुत खराब स्थिति में थीं। बच्चे का वजन भी महज 1.8 किलोग्राम था। कायरान अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जन डॉ. वाईके पूनिया और उनकी टीम के सामने बच्चे की जान बचाना एक नामुमकिन सी चुनौती थी। डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी करके आंतों को पेट के अंदर तो किया, लेकिन सूजन इतनी ज्यादा थी कि पेट में जगह बहुत कम बची थी और फेफड़ों पर दबाव पड़ रहा था। बच्चा मुंह या पेट से दूध नहीं पचा सकता था। इसलिए नसों के जरिए उसे टोटल पैरेंट्रल न्यूट्रिशन (TPN) देकर जिंदा रखा गया। बंद आंतों को खोलने (Atresia) के लिए 35वें दिन दूसरा ऑपरेशन किया गया। इसके बाद भी लगातार निगरानी रखी गई और जन्म के 94 दिन बाद तीसरा सफल ऑपरेशन किया गया।